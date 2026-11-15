Взаимодействие с приложением "Резерв+". Фото: УНИАН

Отсутствие сведений о прохождении военно-врачебной комиссии в приложении "Резерв+" не означает, что военнообязанный нарушил правила воинского учета. Сам по себе прочерк в электронном документе не обязывает человека самостоятельно обращаться в территориальный центр комплектования. Для прохождения ВВК должны быть предусмотренные законом основания и соответствующее направление. Вместе с тем отдельные категории военнообязанных могут получить такое направление даже при действующем бронировании.

Об этом заявил юрист Юрий Айвазян, разъясняя порядок направления граждан на медицинское освидетельствование, сообщают Новини.LIVE.

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Когда отсутствие записи не является основанием для доставления в ТЦК

Если человек не получал надлежащего направления на медицинское освидетельствование, отсутствие отметки о ВВК в "Резерв+" само по себе не создает обязанности явиться в ТЦК. Такая информация также не доказывает факт нарушения и не может служить самостоятельным основанием для принудительного доставления.

При проверке документов на блокпосту военнообязанный может предъявить паспорт и электронный военно-учетный документ с QR-кодом. При наличии бронирования соответствующие сведения должны отображаться в документе.

Кому придется пройти повторную комиссию даже с бронью

Особый порядок предусмотрен для мужчин, которых до 4 мая 2024 года признали ограниченно годными к военной службе. Им необходимо было пройти повторное медицинское освидетельствование в установленный срок, а именно до 5 июня 2025 года включительно. Для этой категории предусмотрено исключение из общего правила, согласно которому граждан с действующей отсрочкой, в том числе бронированием, не направляют на ВВК. При этом данное исключение не распространяется на лиц с инвалидностью.

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Само отсутствие отметки в "Резерв+" не заменяет официального направления и не устанавливает нового срока прохождения комиссии. При решении вопроса учитываются предыдущий вывод ВВК, наличие бронирования, статус инвалидности и соблюдение установленной процедуры вызова. Если гражданин получил законное направление, он должен выполнить предусмотренные требования. Однако обычный прочерк в электронном документе нельзя приравнивать к неявке по повестке или отказу от прохождения медицинского осмотра.

Прохождение ВВК по законному направлению не прекращает действующее бронирование автоматически. Медицинская комиссия определяет степень пригодности человека к военной службе, но сам факт осмотра не отменяет предоставленную отсрочку.

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