Зміни у паспорті - про які зміни не треба повідомляти ТЦК

Черга з військовозобов’язаних до ТЦК. Фото: "АрміяInform"

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають повідомляти до ТЦК про зміни у документах та своєму соціальному статусі. Але деякі зміни не є важливим для територіальних центрів комплектування, про них повідомляти не треба.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Павло Гретченко.

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Інформування ТЦК

Усі військовозобов’язані громадяни мають певні зобов’язання перед територіальними центрами комплектування у рамках процесу військового обліку.

Це, зокрема, необхідність інформувати ТЦК про зміни особистих даних військовозобов’язаного.

Втім, не про усі зміни треба повідомляти територіальні центри комплектування.

Коли до ТЦК звертатися не треба

Так, відповідаючи на питання громадянина, чи треба повідомляти ТЦК про вклеєння додаткової фотографії у паспорт для тих, хто досяг 45-річного віку, адвокат Павло Гретченко зазначив, що цього робити не треба.

"Дані у Вас не змінилися, ви лише виконували законні дії щодо дійсності паспорта в 45 років", — підкреслив адвокат.

"Якби у Вас змінилася адреса або ви одружились, народилася дитина, змінилось місце роботи — то дійсно Вам треба було звернутися у ТЦК", — наголосив Гретченко.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має повідомляти про зміну даних до ТЦК виключений з обліку громадянин.

Додамо, ми повідомляли про те, хто має повідомляти ТЦК про вступ військовозобов’язаного громадянина до вишу.