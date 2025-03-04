Изменения в паспорте - о каких изменениях не надо сообщать ТЦК

О каких изменениях в паспорте не надо информировать ТЦК
Граждане, состоящие на воинском учете, должны сообщать в ТЦК об изменениях в документах и своем социальном статусе. Но некоторые изменения не является важным для территориальных центров комплектования, о них сообщать не надо.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Павел Гретченко.
Информирование ТЦК
Все военнообязанные граждане имеют определенные обязательства перед территориальными центрами комплектования в рамках процесса воинского учета.
Это, в частности, необходимость информировать ТЦК об изменениях личных данных военнообязанного.
Впрочем, не обо всех изменениях надо сообщать в территориальные центры комплектования.
Когда в ТЦК обращаться не надо
Так, отвечая на вопрос гражданина, надо ли сообщать ТЦК о вклеивании дополнительной фотографии в паспорт для тех, кто достиг 45-летнего возраста, адвокат Павел Гретченко отметил, что этого делать не надо.
"Данные у Вас не изменились, вы лишь выполняли законные действия относительно действительности паспорта в 45 лет", — подчеркнул адвокат.
"Если бы у Вас изменился адрес или вы женились, родился ребенок, изменилось место работы — то действительно Вам надо было обратиться в ТЦК", — подчеркнул Гретченко.
Напомним, мы ранее писали о том, должен ли сообщать об изменении данных в ТЦК исключенный из учета гражданин.
Добавим, мы сообщали о том, кто должен сообщать ТЦК о вступлении военнообязанного гражданина в вуз.
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