Изменения в паспорте - о каких изменениях не надо сообщать ТЦК

Очередь из военнообязанных в ТЦК. Фото: "АрміяInform"

Граждане, состоящие на воинском учете, должны сообщать в ТЦК об изменениях в документах и своем социальном статусе. Но некоторые изменения не является важным для территориальных центров комплектования, о них сообщать не надо.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Павел Гретченко.

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Информирование ТЦК

Все военнообязанные граждане имеют определенные обязательства перед территориальными центрами комплектования в рамках процесса воинского учета.

Это, в частности, необходимость информировать ТЦК об изменениях личных данных военнообязанного.

Впрочем, не обо всех изменениях надо сообщать в территориальные центры комплектования.

Когда в ТЦК обращаться не надо

Так, отвечая на вопрос гражданина, надо ли сообщать ТЦК о вклеивании дополнительной фотографии в паспорт для тех, кто достиг 45-летнего возраста, адвокат Павел Гретченко отметил, что этого делать не надо.

"Данные у Вас не изменились, вы лишь выполняли законные действия относительно действительности паспорта в 45 лет", — подчеркнул адвокат.

"Если бы у Вас изменился адрес или вы женились, родился ребенок, изменилось место работы — то действительно Вам надо было обратиться в ТЦК", — подчеркнул Гретченко.

Напомним, мы ранее писали о том, должен ли сообщать об изменении данных в ТЦК исключенный из учета гражданин.

Добавим, мы сообщали о том, кто должен сообщать ТЦК о вступлении военнообязанного гражданина в вуз.