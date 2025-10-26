Відео
Україна
Працівник ТЦК розповів деталі про розподільчий пункт на ДВРЗ

Працівник ТЦК розповів деталі про розподільчий пункт на ДВРЗ

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 15:27
Оновлено: 16:10
Як працює розподільчий пункт на ДВРЗ — працівник ТЦК розкрив нові подробиці
Військовослужбовець Київського ТЦК Володимир Шередега. Фото: кадр з відео

У розподільчому пункті на ДВРЗ в Києві перебувають мобілізовані чоловіки, що чекають на відправлення до навчальних центрів. Однак, якщо дехто може перебувати там кілька днів, то інші — декілька тижнів.

Про це розповів військовослужбовець Київського ТЦК Володимир Шередега в інтерв'ю, яке опублікували на каналі "Характер" 25 жовтня.

Читайте також:

Як працює розподільчий пункт для мобілізованих на ДВРЗ

"Це розподільчий пункт всього Києва і туди зводять кожного дня всіх мобілізованих з районних ТЦК столиці", — зазначає Шередега.

Він пояснює, що ті, хто підходять за станом здоров'я, зазвичай перебувають в розподільчому центрі день-два. Якщо ж навчальний центр не приймає чоловіків через поганий фізичний стан чи інші нюанси, то вони можуть бути в пункті на ДВРЗ тиждень і навіть більше.

"Там просто бараки, схожі на щось між тюрмою, армією та дитячим табором. Там люди сидять від кількох днів до кількох тижнів, поки їх звідти не відвезуть в якийсь навчальний центр на БЗВП", — зазначає військовий.

Військовослужбовець визнав, що зрештою людей, яких ніде не приймають, намагаються кудись прилаштувати. За його словами, це роблять, аби підтримувати статистику мобілізації.

Нагадаємо, раніше журналістка Раміна Есхакзай розповіла про порушення в розподільчому центрі на ДВРЗ. Вона опублікувала фото умов, в яких перебувають чоловіки.

Також ми розповідали про те, як у Київському ТЦК відреагували на фото з умовами в розподільчому центрі. Військові відповіли, чи правдива така інформація.

Київ військові мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
