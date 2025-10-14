Раміна Есхакзай показала умови утримання мобілізованих у центрі ТЦК на ДВРЗ

Чим годують мобілізованих. Фото: Раміна Есхакзай

Журналістка Раміна Есхакзай оприлюднила ексклюзивні кадри з розподільчого центру на ДВРЗ у Києві, куди, за її словами, працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) доставляють чоловіків для подальшого розподілу у військові підрозділи. На фото чітко видно, що у приміщеннях панує повна антисанітарія.

Фотокадри Раміна Есхакзай оприлюднила на своїй сторінці у Instagram.

Реклама

Читайте також:

Мобілізованих у розподільчому центрі на ДВРЗ в Києві утримують в нелюдських умовах

Есхакзай зазначила, що зйомка на території центру суворо заборонена, однак їй вдалося зафіксувати ситуацію всередині.

Вона підкреслила, що приміщення нагадує "виправну колонію суворого режиму", хоча там перебувають не засуджені, а чоловіки, які після навчання мають відправитися на фронт.

Кров на матраці. Фото: instagram.com/raminalalala​​​​​​

Бруд та цвіль. Фото: instagram.com/raminalalala

Вона наголосила, що не виправдовує тих, хто уникає служби, але закликає забезпечити людські умови для всіх, хто проходить через систему мобілізації. За її словами, йдеться йде не про комфорт чи ремонт, а про елементарні санітарні умови.

"Я всіма руками за те, щоб самостійно обрати бригаду, пройти підготовку та підписати контракт, але 1) я не чоловік; 2) ми не живемо в світі рожевих поні. ⠀ Є велика частина людей, які не долучилися до лав ЗСУ з ряду різних причин, які можемо обговорити де-небудь під іншим дописом, але я, як сумлінний платник податків, не розумію, як розподільчий центр може виглядати гірше за місце утримання військовополонених росіян?" — підсумувала журналістка.

Увага! Нижче чутливий контент 18+!

Умови у туалеті. Фото: instagram.com/raminalalala

Туалет в розподільчому центрі на ДВРЗ. Фото: instagram.com/raminalalala

Раміна Есхакзай також звернулася до колег-журналістів і розслідувачів із закликом перевірити діяльність цього центру, зокрема, як використовуються бюджетні кошти, виділені на його утримання.

Новини.LIVE подало запит до представництва розподільчого центру, але наразі коментарів редакція не отримала. Команда уважно стежитиме за ситуацією.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Олександр Федієнко оголосив про збір інформації щодо відгуків на роботу ТЦК. Він просить прокоментувати як працівників ТЦК та військових, так і цивільних громадян.

Також кілька днів тому у Черкасах раптово помер чоловік під час ВЛК. В ТЦК прокоментували трагедію.