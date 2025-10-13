Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК У Раді збираються перевірити роботу в ТЦК — що вигадали

У Раді збираються перевірити роботу в ТЦК — що вигадали

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 23:49
Чи дійсно ТЦК працюють ефективно під час війни - дані Федієнка
Група оповіщення ТЦК. Ілюстративне фото: Суспільне

Народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко оголосив про збір відгуків щодо роботи територіальних центрів комплектування. Він закликав до участі як працівників та військовослужбовців ТЦК, так і представників громадянського суспільства.

Про це він написав у Facebook.

Реклама
Читайте також:
Нардеп збирає правду про роботу ТЦК — що приховують від громадян - фото 1
Пост Федієнка. Фото: скриншот

Чи дійсно ТЦК працюють ефективно під час війни

"До уваги працівників/працівниць, також до уваги військових, які проходять службу в ТЦК. А також громадянське суспільство. Збираю вашу думку, статистику щодо реальної роботи в ТЦК. Розумію, що суспільство через деяких діячів ненавидить ТЦК та СП, але статистика та інформація потрібна, тому пишіть у приватні повідомлення, я все читаю", — зазначив Федієнко.

Нардеп повідомив, що за підсумками збору відгуків планується провести обговорення роботи центрів комплектування.

Основні питання, які будуть розглядатися, включають:

  • умови утримання в ТЦК та СП без засобів зв’язку;
  • наявність права на відстрочку, але з простроченими документами;
  • який відсоток співробітників, які повернулися з фронту, працює в ТЦК та СП;
  • як правильно висвітлювати роботу ТЦК та СП під час війни;
  • яких реформ бракує ТЦК та СП;
  • чи варто перетворити ТЦК та СП на цивільні органи.

Нагадаємо, що у Кропивницькому стався інцидент під час перевірки військово-облікових документів. Чоловік намагався уникнути перевірки та втекти від працівників територіального центру комплектування. Під час спроби затримання він застосував газовий балончик проти поліцейського, ускладнивши роботу правоохоронців.

А до цього у Черкасах під час очікування на проходження військово-лікарської комісії помер військовозобов’язаний. За інформацією Черкаського обласного територіального центру комплектування, причиною смерті стала травма, пов’язана з нападом епілепсії.

нардепи військовий облік мобілізація війна в Україні ТЦК та СП
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації