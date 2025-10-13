Чи дійсно ТЦК працюють ефективно під час війни - дані Федієнка

У Раді збираються перевірити роботу в ТЦК — що вигадали
Народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко оголосив про збір відгуків щодо роботи територіальних центрів комплектування. Він закликав до участі як працівників та військовослужбовців ТЦК, так і представників громадянського суспільства.
Про це він написав у Facebook.
Чи дійсно ТЦК працюють ефективно під час війни
"До уваги працівників/працівниць, також до уваги військових, які проходять службу в ТЦК. А також громадянське суспільство. Збираю вашу думку, статистику щодо реальної роботи в ТЦК. Розумію, що суспільство через деяких діячів ненавидить ТЦК та СП, але статистика та інформація потрібна, тому пишіть у приватні повідомлення, я все читаю", — зазначив Федієнко.
Нардеп повідомив, що за підсумками збору відгуків планується провести обговорення роботи центрів комплектування.
Основні питання, які будуть розглядатися, включають:
- умови утримання в ТЦК та СП без засобів зв’язку;
- наявність права на відстрочку, але з простроченими документами;
- який відсоток співробітників, які повернулися з фронту, працює в ТЦК та СП;
- як правильно висвітлювати роботу ТЦК та СП під час війни;
- яких реформ бракує ТЦК та СП;
- чи варто перетворити ТЦК та СП на цивільні органи.
Нагадаємо, що у Кропивницькому стався інцидент під час перевірки військово-облікових документів. Чоловік намагався уникнути перевірки та втекти від працівників територіального центру комплектування. Під час спроби затримання він застосував газовий балончик проти поліцейського, ускладнивши роботу правоохоронців.
А до цього у Черкасах під час очікування на проходження військово-лікарської комісії помер військовозобов’язаний. За інформацією Черкаського обласного територіального центру комплектування, причиною смерті стала травма, пов’язана з нападом епілепсії.
