Чи дійсно ТЦК працюють ефективно під час війни - дані Федієнка

Група оповіщення ТЦК. Ілюстративне фото: Суспільне

Народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко оголосив про збір відгуків щодо роботи територіальних центрів комплектування. Він закликав до участі як працівників та військовослужбовців ТЦК, так і представників громадянського суспільства.

Про це він написав у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Пост Федієнка. Фото: скриншот

Чи дійсно ТЦК працюють ефективно під час війни

"До уваги працівників/працівниць, також до уваги військових, які проходять службу в ТЦК. А також громадянське суспільство. Збираю вашу думку, статистику щодо реальної роботи в ТЦК. Розумію, що суспільство через деяких діячів ненавидить ТЦК та СП, але статистика та інформація потрібна, тому пишіть у приватні повідомлення, я все читаю", — зазначив Федієнко.

Нардеп повідомив, що за підсумками збору відгуків планується провести обговорення роботи центрів комплектування.

Основні питання, які будуть розглядатися, включають:

умови утримання в ТЦК та СП без засобів зв’язку;

наявність права на відстрочку, але з простроченими документами;

який відсоток співробітників, які повернулися з фронту, працює в ТЦК та СП;

як правильно висвітлювати роботу ТЦК та СП під час війни;

яких реформ бракує ТЦК та СП;

чи варто перетворити ТЦК та СП на цивільні органи.

Нагадаємо, що у Кропивницькому стався інцидент під час перевірки військово-облікових документів. Чоловік намагався уникнути перевірки та втекти від працівників територіального центру комплектування. Під час спроби затримання він застосував газовий балончик проти поліцейського, ускладнивши роботу правоохоронців.

А до цього у Черкасах під час очікування на проходження військово-лікарської комісії помер військовозобов’язаний. За інформацією Черкаського обласного територіального центру комплектування, причиною смерті стала травма, пов’язана з нападом епілепсії.