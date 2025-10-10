Відео
Головна ТЦК Чоловік втікав від ТЦК та розпилив газовий балончик — вирок суду

Чоловік втікав від ТЦК та розпилив газовий балончик — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 10:05
У Кропивницькому судили чоловіка, який втікав від ТЦК та розпилив балончик у поліцейського
Чоловік підписує документи поряд з працівником ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Кропивницькому чоловік під час перевірки військово-облікових документів намагався втекти від працівників територіального центру комплектування. Крім того, він застосував газовий балончик проти поліцейського.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Фігурант побачив поліцейського та представників ТЦК, які перевіряли документи у військовозобовʼязаних. Він вирішив втекти та сховатися в підʼїзді багатоповерхівки.

Поліцейський разом із представниками ТЦК пішли за чоловіком. Військові піднялися ліфтом на дев’ятий поверх, тоді як правоохоронець залишився на першому. У цей момент підозрюваний почав тікати сходами, дістав газовий балончик і розпилив його у бік поліцейського.

У висновку експерта йдеться, що фігурант завдав правоохоронцю хімічні опіки шкіри обличчя, повік, очей та слизової оболонки носа. Йдеться про легкі тілесні ушкодження.

Під час судового засідання чоловік розповів, що тоді не мав відстрочки та боявся, що його заберуть до ТЦК. Він визнав свою провину.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним у погрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу.

Йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, однак звільнили із випробуванням. Йдеться про іспитовий строк два роки.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області суд скасував штраф для чоловіка, якого звинувачували в ухиленні від мобілізації.

Раніше у Полтавській області судили чоловіка, який ігнорував повістку до ТЦК.

суд поліція ТЦК та СП судові рішення Кропивницький
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
