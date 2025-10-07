Суд призначив умовний термін чоловіку, який зливав місця перебування ТЦК

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Рівненській області судили мешканця села Заозер'я, який публікував у Viber інформацію про місця перебування військових і поліцейських під час мобілізаційних заходів. За скоєне суд ухвалив певне рішення, але пом'якшив покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік адміністрував групу у месенджері Viber під назвою "Мусара в селі (лебці)". У цьому чаті він разом з іншими учасниками збирав та розміщував повідомлення про місця перебування представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також час проведення ними мобілізаційних заходів.

Під час розбору справи з'ясувалося, що дії чоловіка відбувалися у період із 8 по 16 травня 2025 року. Протягом цього періоду він щонайменше шість разів оприлюднив інформацію про місця перебування військових і поліцейських у Камінь-Каширському районі Волинської області.

Суд дійшов висновку, що обвинувачений досяг своєї мети — перешкоджав законній діяльності військових формувань у період воєнного стану.

Також у вироку сказано, що обвинувачений є громадянином України, раніше не був судимий, має професійно-технічну освіту, не працевлаштований, одружений і виховує двох дітей.

Рішення суду

В результаті обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Водночас суд звільнив його від відбування покарання з випробувальним строком на два роки.

Під час цього строку чоловік зобов’язаний:

періодично приходити до органу пробації;

повідомляти про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

не вчиняти нових кримінальних правопорушень.

