Україна
Мужчина убегал от ТЦК и распылил газовый баллончик — приговор

Мужчина убегал от ТЦК и распылил газовый баллончик — приговор

Дата публикации 10 октября 2025 10:05
В Кропивницком судили мужчину, который бежал от ТЦК и распылил баллончик в полицейского
Мужчина подписывает документы рядом с работником ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Кропивницком мужчина во время проверки военно-учетных документов пытался убежать от работников территориального центра комплектования. Кроме того, он применил газовый баллончик против полицейского.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Фигурант увидел полицейского и представителей ТЦК, которые проверяли документы у военнообязанных. Он решил убежать и спрятаться в подъезде многоэтажки.

Полицейский вместе с представителями ТЦК пошли за мужчиной. Военные поднялись на лифте на девятый этаж, тогда как правоохранитель остался на первом. В этот момент подозреваемый начал убегать по лестнице, достал газовый баллончик и распылил его в сторону полицейского.

В заключении эксперта говорится, что фигурант нанес правоохранителю химические ожоги кожи лица, век, глаз и слизистой оболочки носа. Речь идет о легких телесных повреждениях.

Во время судебного заседания мужчина рассказал, что тогда не имел отсрочки и боялся, что его заберут в ТЦК. Он признал свою вину.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным в угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.

Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы, однако освободили с испытанием. Речь идет об испытательном сроке два года.

Напомним, в Ивано-Франковской области суд отменил штраф для мужчины, которого обвиняли в уклонении от мобилизации.

Ранее в Полтавской области судили мужчину, который игнорировал повестку в ТЦК.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
