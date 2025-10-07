Видео
Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk для Украины
Главная ТЦК Мужчина сливал места пребывания ТЦК — что решил суд

Мужчина сливал места пребывания ТЦК — что решил суд

Дата публикации 7 октября 2025 05:30
Суд назначил условный срок мужчине, который сливал места пребывания ТЦК
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Ровенской области судили жителя села Заозерье, который публиковал в Viber информацию о местах пребывания военных и полицейских во время мобилизационных мероприятий. За содеянное суд принял определенное решение, но смягчил наказание. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина администрировал группу в мессенджере Viber под названием "Мусара в селе (лебцы)". В этом чате он вместе с другими участниками собирал и размещал сообщения о местах пребывания представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также время проведения ими мобилизационных мероприятий.

Во время разбора дела выяснилось, что действия мужчины происходили в период с 8 по 16 мая 2025 года. В течение этого периода он по меньшей мере шесть раз обнародовал информацию о местах пребывания военных и полицейских в Камень-Каширском районе Волынской области.

Суд пришел к выводу, что обвиняемый достиг своей цели - препятствовал законной деятельности военных формирований в период военного положения.

Также в приговоре сказано, что обвиняемый является гражданином Украины, ранее не был судим, имеет профессионально-техническое образование, не трудоустроен, женат и воспитывает двоих детей.

Решение суда

В результате обвиняемый заключил соглашение с прокурором о признании виновности. Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В то же время суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

Во время этого срока мужчина обязан:

  • периодически приходить в орган пробации;
  • сообщать об изменении своего места жительства, работы или учебы;
  • не совершать новых уголовных правонарушений.

Напомним, что Апелляционный суд Харькова поддержал приговор в отношении лица, которое было признано виновным в госизмене. В частности, мужчина передавал спецслужбам РФ информацию о расположении и передвижении военных подразделений Украины.

Также мы писали, что в Полтаве тоже судили мужчину, который информировал о патрулях ТЦК.

суд полиция военные мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
