Действительно ли ТЦК работают эффективно во время войны - данные Федиенко

В Раде собираются проверить работу в ТЦК — что придумали
Народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко объявил о сборе отзывов о работе территориальных центров комплектования. Он призвал к участию как работников и военнослужащих ТЦК, так и представителей гражданского общества.
Об этом он написал в Facebook.
Действительно ли ТЦК работают эффективно во время войны
"Вниманию работников/работниц, также вниманию военных, которые проходят службу в ТЦК. А также гражданское общество. Собираю ваше мнение, статистику по реальной работе в ТЦК. Понимаю, что общество из-за некоторых деятелей ненавидит ТЦК и СП, но статистика и информация нужна, поэтому пишите в личные сообщения, я все читаю", — отметил Федиенко.
Нардеп сообщил, что по итогам сбора отзывов планируется провести обсуждение работы центров комплектования.
Основные вопросы, которые будут рассматриваться, включают:
- условия содержания в ТЦК и СП без средств связи;
- наличие права на отсрочку, но с просроченными документами;
- какой процент сотрудников, вернувшихся с фронта, работает в ТЦК и СП;
- как правильно освещать работу ТЦК и СП во время войны;
- каких реформ не хватает ТЦК и СП;
- стоит ли превратить ТЦК и СП в гражданские органы.
Напомним, что в Кропивницком произошел инцидент во время проверки военно-учетных документов. Мужчина пытался избежать проверки и убежать от работников территориального центра комплектования. При попытке задержания он применил газовый баллончик против полицейского, усложнив работу правоохранителей.
А до этого в Черкассах во время ожидания на прохождение военно-врачебной комиссии умер военнообязанный. По информации Черкасского областного территориального центра комплектования, причиной смерти стала травма, связанная с приступом эпилепсии.
Читайте Новини.LIVE!