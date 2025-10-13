Действительно ли ТЦК работают эффективно во время войны - данные Федиенко

Группа оповещения ТЦК. Иллюстративное фото: Суспільне

Народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко объявил о сборе отзывов о работе территориальных центров комплектования. Он призвал к участию как работников и военнослужащих ТЦК, так и представителей гражданского общества.

Об этом он написал в Facebook.

Действительно ли ТЦК работают эффективно во время войны

"Вниманию работников/работниц, также вниманию военных, которые проходят службу в ТЦК. А также гражданское общество. Собираю ваше мнение, статистику по реальной работе в ТЦК. Понимаю, что общество из-за некоторых деятелей ненавидит ТЦК и СП, но статистика и информация нужна, поэтому пишите в личные сообщения, я все читаю", — отметил Федиенко.

Нардеп сообщил, что по итогам сбора отзывов планируется провести обсуждение работы центров комплектования.

Основные вопросы, которые будут рассматриваться, включают:

условия содержания в ТЦК и СП без средств связи;

наличие права на отсрочку, но с просроченными документами;

какой процент сотрудников, вернувшихся с фронта, работает в ТЦК и СП;

как правильно освещать работу ТЦК и СП во время войны;

каких реформ не хватает ТЦК и СП;

стоит ли превратить ТЦК и СП в гражданские органы.

Напомним, что в Кропивницком произошел инцидент во время проверки военно-учетных документов. Мужчина пытался избежать проверки и убежать от работников территориального центра комплектования. При попытке задержания он применил газовый баллончик против полицейского, усложнив работу правоохранителей.

А до этого в Черкассах во время ожидания на прохождение военно-врачебной комиссии умер военнообязанный. По информации Черкасского областного территориального центра комплектования, причиной смерти стала травма, связанная с приступом эпилепсии.