Рамина Эсхакзай показала условия содержания мобилизованных в центре ТЦК на ДВРЗ

Чем кормят мобилизованных. Фото: Рамина Эсхакзай

Журналистка Рамина Эсхакзай обнародовала эксклюзивные кадры из распределительного центра на ДВРЗ в Киеве, куда, по ее словам, работники территориальных центров комплектования (ТЦК) доставляют мужчин для дальнейшего распределения в военные подразделения. На фото четко видно, что в помещениях царит полная антисанитария.

Фотокадры Рамина Эсхакзай обнародовала на своей странице в Instagram.

Эсхакзай отметила, что съемка на территории центра строго запрещена, однако ей удалось зафиксировать ситуацию внутри.

Она подчеркнула, что помещение напоминает "исправительную колонию строгого режима", хотя там находятся не осужденные, а мужчины, которые после обучения должны отправиться на фронт.

Кровь на матрасе. Фото: instagram.com/raminalalala

Грязь и плесень. Фото: instagram.com/raminalalala

Она подчеркнула, что не оправдывает тех, кто избегает службы, но призывает обеспечить человеческие условия для всех, кто проходит через систему мобилизации. По ее словам, речь идет не о комфорте или ремонте, а об элементарных санитарных условиях.

"Я всеми руками за то, чтобы самостоятельно выбрать бригаду, пройти подготовку и подписать контракт, но 1) я не мужчина; 2) мы не живем в мире розовых пони. ⠀ Есть большая часть людей, которые не вступили в ряды ВСУ по ряду различных причин, которые можем обсудить где-нибудь под другим сообщением, но я, как добросовестный налогоплательщик, не понимаю, как распределительный центр может выглядеть хуже места содержания военнопленных россиян? " — подытожила журналистка.

Внимание! Ниже чувствительный контент 18+!

Условия в туалете, фото: instagram.com/raminalalala

Туалет в распределительном центре на ДВРЗ. фото: instagram.com/raminalalala

Рамина Эсхакзай также обратилась к коллегам-журналистам и расследователям с призывом проверить деятельность этого центра, в частности, как используются бюджетные средства, выделенные на его содержание.

Новини.LIVE подало запрос в представительство распределительного центра, но пока комментариев редакция не получила. Команда внимательно будет следить за ситуацией.

Напомним, недавно нардеп Александр Федиенко объявил о сборе информации относительно отзывов на работу ТЦК. Он просит прокомментировать как работников ТЦК и военных, так и гражданских граждан.

Также несколько дней назад в Черкассах внезапно умер мужчина во время ВЛК. В ТЦК прокомментировали трагедию.