Работник ТЦК рассказал детали о распределительном пункте на ДВРЗ

Работник ТЦК рассказал детали о распределительном пункте на ДВРЗ

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 15:27
обновлено: 16:10
Как работает распределительный пункт на ДВРЗ — работник ТЦК раскрыл подробности
Военнослужащий Киевского ТЦК Владимир Шередега. Фото: кадр из видео

В распределительном пункте на ДВРЗ в Киеве находятся мобилизованные мужчины, ожидающие отправки в учебные центры. Однако, если некоторые могут находиться там несколько дней, то другие — несколько недель.

Об этом рассказал военнослужащий Киевского ТЦК Владимир Шередега в интервью, которое опубликовали на канале "Характер" 25 октября.

Читайте также:

Как работает распределительный пункт для мобилизованных на ДВРЗ

"Это распределительный пункт всего Киева, и туда сводят каждый день всех мобилизованных из районных ТЦК столицы", — отмечает Шередега.

Он объясняет, что те, кто подходят по состоянию здоровья, обычно находятся в распределительном центре день-два. Если же учебный центр не принимает мужчин из-за плохого физического состояния или других нюансов, то они могут быть в пункте на ДВРЗ неделю и даже больше.

"Там просто бараки похожи на что-то между тюрьмой, армией и детским лагерем. Там люди сидят от нескольких дней до нескольких недель, пока их оттуда не отвезут в какой-то учебный центр на БЗВП", — отмечает военный.

Военнослужащий признал, что в конце концов людей, которых нигде не принимают, пытаются куда-то пристроить. По его словам, это делают, чтобы поддерживать статистику мобилизации.

Напомним, ранее журналистка Рамина Эсхакзай рассказала о нарушениях в распределительном центре на ДВРЗ. Она опубликовала фото условий, в которых находятся мужчины.

Также мы рассказывали о том, как в Киевском ТЦК отреагировали на фото с условиями в распределительном центре. Военные ответили, правдива ли такая информация.

Киев военные мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
