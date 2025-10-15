Антисанитария в сборном пункте ТЦК Киева — что говорят военные

Киевский ТЦК отреагировал на фото условий для мобилизованных
Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки отреагировал на скандал с фото ужасных условий для мобилизованных в распределительном центре. Их опубликовала журналистка Рамина Эсхакзай.
Ситуацию Киевский ТЦК и СП прокомментировал в соцсети Facebook.
Киевский ТЦК признал, что условия не идеальные, но есть нюанс
Военные заявили, что эта информация не соответствует действительности и имеет признаки дезинформации, направленной на дискредитацию Вооруженных сил Украины.
В ведомстве объяснили, что распространенные фотографии, которые подаются как кадры со сборного пункта Киева, не имеют никакого подтверждения их подлинности. Нет доказательств, что на снимках действительно изображена территория киевского пункта.
В ТЦК отметили, что на сборном пункте поддерживается надлежащий порядок и чистота, однако, признали, что условия там не образцовые. Военные говорят — все деньги, которые могли бы пойти на ремонт и улучшение сборного пункта, тратят исключительно на нужды армии.
"Вместе с тем отмечаем, что на сборном пункте поддерживается чистота и надлежащий порядок. Действительно, условия здесь не класса "отель — люкс". Ведь деньги, которые выделяются на Силы Обороны Украины в первую очередь тратятся на оружие и средства поражения, а не на косметические ремонты", — отметили в ведомстве.
В то же время военные призвали граждан не распространять непроверенную или искаженную информацию, в частности фото или видео, которые могут быть сняты в совсем других местах и отдельно обратились к гражданам соблюдать правила гигиены.
"Также советуем гражданам проявить сознательность и убирать за собой последствия своей жизнедеятельности в местах общего пользования, а не фотографировать и выдавать фото за сборный пункт, тем самым дискредитируя Вооруженные Силы Украины", — добавили в ТЦК.
Скандальные фото об условиях в сборном пункте на ДВРЗ в Киеве
Информационная волна началась после того, как журналистка Рамина Эсхакзай опубликовала кадры, которые, по ее словам, были сделаны в распределительном центре на ДВРЗ в Киеве, куда работники ТЦК якобы доставляют мобилизованных мужчин. На обнародованных фото видно помещения, которые давно нуждаются в ремонте и нарушении санитарно-гигиенических норм.
Журналистка также выразила мнение, что люди, которых отправляют на фронт после обучения, должны находиться в достойных условиях, и отметила, что места для мобилизованных не могут выглядеть хуже, чем содержание военнопленных противника.
