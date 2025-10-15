Антисанитария в сборном пункте ТЦК Киева — что говорят военные

Работник ТЦК. Фото иллюстративное: Армия.Inform

Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки отреагировал на скандал с фото ужасных условий для мобилизованных в распределительном центре. Их опубликовала журналистка Рамина Эсхакзай.

Ситуацию Киевский ТЦК и СП прокомментировал в соцсети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Киевский ТЦК признал, что условия не идеальные, но есть нюанс

Военные заявили, что эта информация не соответствует действительности и имеет признаки дезинформации, направленной на дискредитацию Вооруженных сил Украины.

В ведомстве объяснили, что распространенные фотографии, которые подаются как кадры со сборного пункта Киева, не имеют никакого подтверждения их подлинности. Нет доказательств, что на снимках действительно изображена территория киевского пункта.

Сообщение Киевского городского ТЦК и СП. Фото: скриншот

В ТЦК отметили, что на сборном пункте поддерживается надлежащий порядок и чистота, однако, признали, что условия там не образцовые. Военные говорят — все деньги, которые могли бы пойти на ремонт и улучшение сборного пункта, тратят исключительно на нужды армии.

"Вместе с тем отмечаем, что на сборном пункте поддерживается чистота и надлежащий порядок. Действительно, условия здесь не класса "отель — люкс". Ведь деньги, которые выделяются на Силы Обороны Украины в первую очередь тратятся на оружие и средства поражения, а не на косметические ремонты", — отметили в ведомстве.

В то же время военные призвали граждан не распространять непроверенную или искаженную информацию, в частности фото или видео, которые могут быть сняты в совсем других местах и отдельно обратились к гражданам соблюдать правила гигиены.

"Также советуем гражданам проявить сознательность и убирать за собой последствия своей жизнедеятельности в местах общего пользования, а не фотографировать и выдавать фото за сборный пункт, тем самым дискредитируя Вооруженные Силы Украины", — добавили в ТЦК.

Скандальные фото об условиях в сборном пункте на ДВРЗ в Киеве

Информационная волна началась после того, как журналистка Рамина Эсхакзай опубликовала кадры, которые, по ее словам, были сделаны в распределительном центре на ДВРЗ в Киеве, куда работники ТЦК якобы доставляют мобилизованных мужчин. На обнародованных фото видно помещения, которые давно нуждаются в ремонте и нарушении санитарно-гигиенических норм.

Публикация Рамины Эсхакзай. Фото: скриншот

Журналистка также выразила мнение, что люди, которых отправляют на фронт после обучения, должны находиться в достойных условиях, и отметила, что места для мобилизованных не могут выглядеть хуже, чем содержание военнопленных противника.

Состояние уборной в помещении. Фото: Рамина Эсхакзай

Грязь, мусор и плесень. Фото: Рамина Эсхакзай

Напомним, народные депутаты хотят проверить работу ТЦК и призывают граждан рассказать обо всех недостатках в работе.

Также в Черкассах недавно умер мужчина, который ожидал ВЛК. В ТЦК назвали причину смерти.