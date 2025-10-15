Відео
Україна
Головна ТЦК Київський ТЦК відреагував на фото поганих умов для мобілізованих

Київський ТЦК відреагував на фото поганих умов для мобілізованих

Дата публікації: 15 жовтня 2025 12:05
Антисанітарія в збірному пункті ТЦК Києва — що кажуть військові
Працівник ТЦК. Фото ілюстративне: Армія.Inform

Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на скандал із фото жахливих умов для мобілізованих у розподільчому центрі. Їх опублікувала журналістка Раміна Есхакзай. 

Ситуацію Київський ТЦК та СП прокоментував у соцмережі Facebook.

Київський ТЦК визнав, що умови не ідеальні, але є нюанс

Військові заявили, що ця інформація не відповідає дійсності і має ознаки дезінформації, спрямованої на дискредитацію Збройних сил України.

У відомстві пояснили, що поширені світлини, які подаються як кадри зі збірного пункту Києва, не мають жодного підтвердження їхньої автентичності. Немає доказів, що на знімках дійсно зображено територію київського пункту.

null
Повідомлення Київського міського ТЦК та СП. Фото: скриншот

В ТЦК наголосили, що на збірному пункті підтримується належний порядок і чистота, проте, визнали, що умови там не зразкові. Військові кажуть — усі гроші, які могли б піти на ремонт і покращення збірного  пункту, витрачають виключно на потреби армії.

"Разом з тим наголошуємо, що на збірному пункті підтримується чистота і належний порядок. Дійсно, умови тут не класу "готель — люкс". Адже гроші, які виділяються на Сили Оборони України в першу чергу витрачаються на зброю та засоби ураження, а не на косметичні ремонти", — зауважили у відомстві. 

Водночас військові закликали громадян не поширювати неперевірену чи викривлену інформацію, зокрема фото або відео, що можуть бути зняті у зовсім інших місцях і окремо звернулися до громадян дотримуватися правил гігієни.

"Також радимо громадянам проявити свідомість та прибирати за собою наслідки своєї життєдіяльності у місцях загального користування, а не фотографувати та видавати фото за збірний пункт, тим самим дискредитуючи Збройні Сили України", — додали в ТЦК.

Скандальні фото про умови у збірному пункті на ДВРЗ в Києві

Інформаційна хвиля розпочалася після того, як журналістка Раміна Есхакзай опублікувала кадри, які, за її словами, були зроблені у розподільчому центрі на ДВРЗ у Києві, куди працівники ТЦК нібито доставляють мобілізованих чоловіків. На оприлюднених фото видно приміщення, які давно потребують ремонту та порушення санітарно-гігієнічних норм.

null
Публікація Раміни Есхакзай. Фото: скриншот

Журналістка також висловила думку, що люди, яких відправляють на фронт після навчання, мають перебувати у гідних умовах, і наголосила, що місця для мобілізованих не можуть виглядати гірше, ніж утримання військовополонених противника.

Умови в ДВРЗ розподільчий центр
Стан вбиральні у приміщенні. Фото: Раміна Есхакзай
Умови в ТЦК
Бруд, сміття та пліснява. Фото: Раміна Есхакзай

Нагадаємо, народні депутати хочуть перевірити роботу ТЦК та закликають громадян розповісти про всі недоліки в роботі. 

Також в Черкасах нещодавно помер чоловік, який очікував на ВЛК. В ТЦК назвали причину смерті.

Київ скандал мобілізація ТЦК та СП антисанітарія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
