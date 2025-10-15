Антисанітарія в збірному пункті ТЦК Києва — що кажуть військові

Київський ТЦК відреагував на фото поганих умов для мобілізованих
Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на скандал із фото жахливих умов для мобілізованих у розподільчому центрі. Їх опублікувала журналістка Раміна Есхакзай.
Ситуацію Київський ТЦК та СП прокоментував у соцмережі Facebook.
Київський ТЦК визнав, що умови не ідеальні, але є нюанс
Військові заявили, що ця інформація не відповідає дійсності і має ознаки дезінформації, спрямованої на дискредитацію Збройних сил України.
У відомстві пояснили, що поширені світлини, які подаються як кадри зі збірного пункту Києва, не мають жодного підтвердження їхньої автентичності. Немає доказів, що на знімках дійсно зображено територію київського пункту.
В ТЦК наголосили, що на збірному пункті підтримується належний порядок і чистота, проте, визнали, що умови там не зразкові. Військові кажуть — усі гроші, які могли б піти на ремонт і покращення збірного пункту, витрачають виключно на потреби армії.
"Разом з тим наголошуємо, що на збірному пункті підтримується чистота і належний порядок. Дійсно, умови тут не класу "готель — люкс". Адже гроші, які виділяються на Сили Оборони України в першу чергу витрачаються на зброю та засоби ураження, а не на косметичні ремонти", — зауважили у відомстві.
Водночас військові закликали громадян не поширювати неперевірену чи викривлену інформацію, зокрема фото або відео, що можуть бути зняті у зовсім інших місцях і окремо звернулися до громадян дотримуватися правил гігієни.
"Також радимо громадянам проявити свідомість та прибирати за собою наслідки своєї життєдіяльності у місцях загального користування, а не фотографувати та видавати фото за збірний пункт, тим самим дискредитуючи Збройні Сили України", — додали в ТЦК.
Скандальні фото про умови у збірному пункті на ДВРЗ в Києві
Інформаційна хвиля розпочалася після того, як журналістка Раміна Есхакзай опублікувала кадри, які, за її словами, були зроблені у розподільчому центрі на ДВРЗ у Києві, куди працівники ТЦК нібито доставляють мобілізованих чоловіків. На оприлюднених фото видно приміщення, які давно потребують ремонту та порушення санітарно-гігієнічних норм.
Журналістка також висловила думку, що люди, яких відправляють на фронт після навчання, мають перебувати у гідних умовах, і наголосила, що місця для мобілізованих не можуть виглядати гірше, ніж утримання військовополонених противника.
Нагадаємо, народні депутати хочуть перевірити роботу ТЦК та закликають громадян розповісти про всі недоліки в роботі.
Також в Черкасах нещодавно помер чоловік, який очікував на ВЛК. В ТЦК назвали причину смерті.
