Нюанси працевлаштування призовника - яку інформацію має отримати ТЦК

Працівник на заводі. Фото: 1.zt.ua

Працівник, влаштовуючись на нову роботу, не має обов’язку повідомляти про це в територіальний центр комплектування. Це має зробити сам роботодавець.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Призовник влаштувався на роботу

Згідно із чинним законодавством, підприємства, приймаючи на роботу людей, які перебувають на військовому обліку, мають фіксувати це для територіального центру комплектування.

До юристів звернувся громадянин, який перебуває у статусі "призовник". Він поцікавився, чи потрібно йому самому повідомляти про своє працевлаштування до ТЦК,

"Якщо Ви влаштуєтесь на роботу, то роботодавець самостійно передасть дані до ТЦК про Ваше працевлаштування", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Мобілізація і ВЛК для призовників

Юрист також зазначив, що призовники не підлягають мобілізації.

Крім того, додав Айвазян, і військово-лікарську комісію призовнику проходити не потрібно.

Тож самостійно звертатися до територіального центру комплектування призовнику, який влаштувався на роботу, не потрібно. Так само і ТЦК не має відшуковувати подібну інформацію, бо її повинні повідомляти роботодавці.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим призовник відрізняється від військовозобов’язаного.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба йти до ТЦК для зміни військової категорії, з призовника на військовозобов’язаного.