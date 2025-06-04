Нюансы трудоустройства призывника - какую информацию должен получить ТЦК

Работник на заводе. Фото: 1.zt.ua

Работник, устраиваясь на новую работу, не обязан сообщать об этом в территориальный центр комплектования. Это должен сделать сам работодатель.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Призывник устроился на работу

Согласно действующему законодательству, предприятия, принимая на работу людей, состоящих на воинском учете, должны фиксировать это для территориального центра комплектования.

К юристам обратился гражданин, который находится в статусе "призывник". Он поинтересовался, нужно ли ему самому сообщать о своем трудоустройстве в ТЦК,

"Если Вы устроитесь на работу, то работодатель самостоятельно передаст данные в ТЦК о Вашем трудоустройстве", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Мобилизация и ВВК для призывников

Юрист также отметил, что призывники не подлежат мобилизации.

Кроме того, добавил Айвазян, и военно-врачебную комиссию призывнику проходить не нужно.

Поэтому самостоятельно обращаться в территориальный центр комплектования призывнику, который устроился на работу, не нужно. Так же и ТЦК не должен отыскивать подобную информацию, потому что ее должны сообщать работодатели.

Напомним, мы ранее писали о том, чем призывник отличается от военнообязанного.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли идти в ТЦК для изменения военной категории, с призывника на военнообязанного.