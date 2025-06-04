Нюансы трудоустройства призывника - какую информацию должен получить ТЦК

Трудоустройство призывника — действия ТЦК
Работник, устраиваясь на новую работу, не обязан сообщать об этом в территориальный центр комплектования. Это должен сделать сам работодатель.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Призывник устроился на работу
Согласно действующему законодательству, предприятия, принимая на работу людей, состоящих на воинском учете, должны фиксировать это для территориального центра комплектования.
К юристам обратился гражданин, который находится в статусе "призывник". Он поинтересовался, нужно ли ему самому сообщать о своем трудоустройстве в ТЦК,
"Если Вы устроитесь на работу, то работодатель самостоятельно передаст данные в ТЦК о Вашем трудоустройстве", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Мобилизация и ВВК для призывников
Юрист также отметил, что призывники не подлежат мобилизации.
Кроме того, добавил Айвазян, и военно-врачебную комиссию призывнику проходить не нужно.
Поэтому самостоятельно обращаться в территориальный центр комплектования призывнику, который устроился на работу, не нужно. Так же и ТЦК не должен отыскивать подобную информацию, потому что ее должны сообщать работодатели.
Напомним, мы ранее писали о том, чем призывник отличается от военнообязанного.
Добавим, мы сообщали о том, надо ли идти в ТЦК для изменения военной категории, с призывника на военнообязанного.
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