Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Зміна військової категорії — чи треба йти в ТЦК arrow

Зміна військової категорії — чи треба йти в ТЦК

3 травня 2025 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Зміна категорії призовник на військовозобов'язаний - чи треба йти в ТЦК для зміни категорії
Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: "Суспільне"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Територіальний центр комплектування повинен самостійно змінювати категорію громадян на військовому обліку. Тож призовнику, аби перейти в категорію військовозобов’язаного, необов’язково відвідувати ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Після 25 років громадянину варто почекати

Після досягнення 25-річного віку громадянин, який перебуває на військовому обліку, змінює статус і категорію — з призовника на військовозобов’язаного.

В цей момент він також може оформлювати відстрочку від мобілізації, якщо має на це законне право.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи треба йому йти до територіального центру комплектування для того, аби зафіксувати зміну військової категорії.

"Вам потрібно трошки почекати", — пояснив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Чи потрібно відвідувати ТЦК

Юрист роз’яснив, чому громадянин має почекати.

"Зазвичай ТЦК переводить призовників на облік військовозобов'язаних у реєстрі самостійно", — зазначив Айвазян.

Адвокат додав, що після цього переведення громадянин може оформлювати відстрочку від мобілізацію через застосунок "Резерв+".

Тож візит до ТЦК після досягнення 25-річного віку не є обов’язковим, навіть якщо потрібно оформити відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як правильно зробити заміну військово-облікових документів.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба йти до ТЦК під час зміни військово-облікових документів.

відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані резерв призовник
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама