Изменение категории призывник на военнообязанный - надо ли идти в ТЦК для изменения категории

Изменение военной категории — надо ли идти в ТЦК
Территориальный центр комплектования должен самостоятельно менять категорию граждан на воинском учете. Поэтому призывнику, чтобы перейти в категорию военнообязанного, необязательно посещать ТЦК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
После 25 лет гражданину стоит подождать
По достижении 25-летнего возраста гражданин, состоящий на воинском учете, меняет статус и категорию — с призывника на военнообязанного.
В этот момент он также может оформлять отсрочку от мобилизации, если имеет на это законное право.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, надо ли ему идти в территориальный центр комплектования для того, чтобы зафиксировать изменение военной категории.
"Вам нужно немножко подождать", — пояснил в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Нужно ли посещать ТЦК
Юрист разъяснил, почему гражданин должен подождать.
"Обычно ТЦК переводит призывников на учет военнообязанных в реестре самостоятельно", — отметил Айвазян.
Адвокат добавил, что после этого перевода гражданин может оформлять отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+".
Поэтому визит в ТЦК после достижения 25-летнего возраста не является обязательным, даже если нужно оформить отсрочку от мобилизации.
Напомним, мы ранее писали о том, как правильно сделать замену военно-учетных документов.
Добавим, мы сообщали о том, надо ли идти в ТЦК при смене военно-учетных документов.
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