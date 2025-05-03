Изменение категории призывник на военнообязанный - надо ли идти в ТЦК для изменения категории

Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: "Суспільне"

Территориальный центр комплектования должен самостоятельно менять категорию граждан на воинском учете. Поэтому призывнику, чтобы перейти в категорию военнообязанного, необязательно посещать ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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После 25 лет гражданину стоит подождать

По достижении 25-летнего возраста гражданин, состоящий на воинском учете, меняет статус и категорию — с призывника на военнообязанного.

В этот момент он также может оформлять отсрочку от мобилизации, если имеет на это законное право.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, надо ли ему идти в территориальный центр комплектования для того, чтобы зафиксировать изменение военной категории.

"Вам нужно немножко подождать", — пояснил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Нужно ли посещать ТЦК

Юрист разъяснил, почему гражданин должен подождать.

"Обычно ТЦК переводит призывников на учет военнообязанных в реестре самостоятельно", — отметил Айвазян.

Адвокат добавил, что после этого перевода гражданин может оформлять отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+".

Поэтому визит в ТЦК после достижения 25-летнего возраста не является обязательным, даже если нужно оформить отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, как правильно сделать замену военно-учетных документов.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли идти в ТЦК при смене военно-учетных документов.