Позов проти ТЦК: юрист пояснив, які дані мають бути вказані у заяві

Громадянин пише заяву. Фото: "Суспільне"

Світлана Красноштан Редактор

Військовозобов’язаний громадянин має право подати судовий позов проти ТЦК. Для цього потрібно правильно оформити позовну заяву. Якщо дані відповідача будуть вказані неточно чи неповно, позов можуть залишити без руху на 10 днів, аби громадянин переробив заяву.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Скарга на ТЦК

Громадяни України мають право оскаржувати дії чи рішення щодо своєї персони з боку будь-яких державних структур та інституцій. Це стосується, зокрема, і територіальних центрів комплектування.

Варіантів для оскарження дій (бездіяльності) ТЦК, якщо говорити глобально, є два. Це досудове і судове оскарження.

Досудове оскарження передбачає відповідні заяви або у ТЦК вищого рівня, або у Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ. Судове оскарження реалізується подачею позову в адміністративний окружний суд за територіальністю.

Що має бути вказане у судовому позові

До юристів звернувся громадянин, який планує подати судовий позов проти районного ТЦК. Чоловік поцікавився, які дані мають бути обов’язково вказані у позовній заяві.

Адвокат Юрій Айвазян назвав основні дані, потрібні для заяви в суд. Айвазян наголосив: "За частиною п’ятою статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України у позові мають бути зазначені повне найменування сторін, місцезнаходження, поштовий індекс, код ЄДРПОУ, відомі засоби зв’язку тощо".

Юрист пояснив, що відбувається, коли заява виявилася неточною: "Якщо суд вважатиме, що відповідача зазначено неправильно або неповно, найімовірніше, буде ухвала про залишення позовної заяви без руху за частиною першою статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України, із зазначенням недоліків і строку для їх усунення. Строк для усунення недоліків не може перевищувати 10 днів з дня вручення ухвали".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що у випадку, коли громадянин подав судовий позов проти ТЦК, він втрачає право на знижку при сплаті штрафу.

Порушник військового обліку має право на знижку на сплату штрафу ТЦК. Але це можливо отримати тільки у випадку добровільної згоди на визнання порушення. Якщо ж порушник вирішив оскаржувати штраф у суді, знижки на сплату він уже не отримає.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які два варіанти судового збору існують у процесі оскарження рішень ТЦК через суд.

Військовозобов’язані громадяни мають право оскаржити незаконні, на їхню думку, дії територіального центру комплектування. Для цього потрібно подати позов і сплатити судовий збір. Зараз, залежно від формату подачі позову, сума судового збору відрізняється.