Повторний розшук ТЦК: громадянин має право звернутися до суду

Розшук ТЦК, перевірка документів військовозобов’язаного. Фото: "Сфера-ТВ"

Територіальний центр комплектування має право оголошувати порушника військового обліку у розшук. Але тільки одного разу за одне порушення. Якщо ж ТЦК оголосив громадянина у розшук повторно, така особа має право подати на центр комплектування до суду.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Санкції ТЦК

Територіальні центри комплектування займаються процесом військового обліку в Україні. Вони ж проводять і мобілізацію, загальну чи часткову, у особливий період.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, повинні дотримуватися усіх вимог, вказаних у відповідних законах. За порушення правил військового обліку ТЦК мають право накладати на таких громадян відповідні санкції.

Першою з таких санкцій є адміністративне стягнення. Це штраф, який громадянин мусить сплатити у визначений законом строк.

Читайте також:

Коли треба судитися з ТЦК

За несплату штрафу громадянина можуть оголосити у розшук. Цей розшук є не кримінальним, а адміністративним, тому через кілька місяців він може бути скасований.

До юристів звернувся громадянин, який був оголошений у розшук, але після спливання усіх термінів розшук був скасований. Чоловік поцікавився, чи можуть його оголосити у розшук знову.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Як зазначається у статті 61 Конституції України, "ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення". Проте, на практиці буває іноді навпаки. Такі неправомірні дії ТЦК треба негайно оскаржувати в адміністративному або судовому порядку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що розшук ТЦК громадянина, який перебуває в ЗСУ, має бути скасований.

Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук громадян через неявку за повісткою. Але якщо громадянин у цей час проходив військову службу, ТЦК не може застосовувати до нього жодних санкцій. Наявний же розшук вважається незаконним і повинен бути скасований.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, юрист назвав найкращий спосіб перевірки себе на розшук ТЦК.

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук, він може бути затриманий групою оповіщення ТЦК. Для того, аби не втрапити у такі неприємні ситуації, потрібно для початку дізнатися, чи є сам факт оголошення у розшук. Юристи пояснили, як це зробити найпростіше.