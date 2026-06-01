Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Повторний розшук ТЦК: громадянин має право звернутися до суду

Повторний розшук ТЦК: громадянин має право звернутися до суду

Ua ru
Дата публікації: 1 червня 2026 21:40
Повторний розшук ТЦК: громадянин має право звернутися до суду
Розшук ТЦК, перевірка документів військовозобов’язаного. Фото: "Сфера-ТВ"

Територіальний центр комплектування має право оголошувати порушника військового обліку у розшук. Але тільки одного разу за одне порушення. Якщо ж ТЦК оголосив громадянина у розшук повторно, така особа має право подати на центр комплектування до суду.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Санкції ТЦК

Територіальні центри комплектування займаються процесом військового обліку в Україні. Вони ж проводять і мобілізацію, загальну чи часткову, у особливий період.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, повинні дотримуватися усіх вимог, вказаних у відповідних законах. За порушення правил військового обліку ТЦК мають право накладати на таких громадян відповідні санкції.

Першою з таких санкцій є адміністративне стягнення. Це штраф, який громадянин мусить сплатити у визначений законом строк.

Читайте також:

Коли треба судитися з ТЦК

За несплату штрафу громадянина можуть оголосити у розшук. Цей розшук є не кримінальним, а адміністративним, тому через кілька місяців він може бути скасований.

До юристів звернувся громадянин, який був оголошений у розшук, але після спливання усіх термінів розшук був скасований. Чоловік поцікавився, чи можуть його оголосити у розшук знову.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Як зазначається у статті 61 Конституції України, "ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення". Проте, на практиці буває іноді навпаки. Такі неправомірні дії ТЦК треба негайно оскаржувати в адміністративному або судовому порядку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що розшук ТЦК громадянина, який перебуває в ЗСУ, має бути скасований.

Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук громадян через неявку за повісткою. Але якщо громадянин у цей час проходив військову службу, ТЦК не може застосовувати до нього жодних санкцій. Наявний же розшук вважається незаконним і повинен бути скасований.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, юрист назвав найкращий спосіб перевірки себе на розшук ТЦК.

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук, він може бути затриманий групою оповіщення ТЦК. Для того, аби не втрапити у такі неприємні ситуації, потрібно для початку дізнатися, чи є сам факт оголошення у розшук. Юристи пояснили, як це зробити найпростіше.

військовий облік ТЦК та СП розшук
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації