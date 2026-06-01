Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Повторный розыск ТЦК: гражданин имеет право обратиться в суд

Повторный розыск ТЦК: гражданин имеет право обратиться в суд

Ua ru
Дата публикации 1 июня 2026 21:40
Повторный розыск ТЦК: гражданин имеет право обратиться в суд
Розыск ТЦК, проверка документов военнообязанного. Фото: "Сфера-ТВ"

Территориальный центр комплектования имеет право объявлять нарушителя воинского учета в розыск. Но только один раз за одно нарушение. Если же ТЦК объявил гражданина в розыск повторно, такое лицо имеет право подать на центр комплектования в суд.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Санкции ТЦК

Территориальные центры комплектования занимаются процессом воинского учета в Украине. Они же проводят и мобилизацию, общую или частичную, в особый период.

Граждане, состоящие на воинском учете, должны соблюдать все требования, указанные в соответствующих законах. За нарушение правил воинского учета ТЦК имеют право накладывать на таких граждан соответствующие санкции.

Первой из таких санкций является административное взыскание. Это штраф, который гражданин должен уплатить в определенный законом срок.

Читайте также:

Когда надо судиться с ТЦК

За неуплату штрафа гражданина могут объявить в розыск. Этот розыск является не уголовным, а административным, поэтому через несколько месяцев он может быть отменен.

К юристам обратился гражданин, который был объявлен в розыск, но по истечении всех сроков розыск был отменен. Мужчина поинтересовался, могут ли его объявить в розыск снова.

Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Как отмечается в статье 61 Конституции Украины, "никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение". Однако, на практике бывает иногда наоборот. Такие неправомерные действия ТЦК надо немедленно обжаловать в административном или судебном порядке".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что розыск ТЦК гражданина, который находится в ВСУ, должен быть отменен.

Территориальный центр комплектования может объявлять в розыск граждан из-за неявки по повестке. Но если гражданин в это время проходил военную службу, ТЦК не может применять к нему никаких санкций. Имеющийся же розыск считается незаконным и должен быть отменен.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, юрист назвал лучший способ проверки себя на розыск ТЦК.

Если военнообязанного гражданина объявили в розыск, он может быть задержан группой оповещения ТЦК. Для того, чтобы не попасть в такие неприятные ситуации, нужно для начала узнать, есть ли сам факт объявления в розыск. Юристы объяснили, как это сделать проще всего.

военный учет ТЦК и СП розыск
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации