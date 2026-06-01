Повторный розыск ТЦК: гражданин имеет право обратиться в суд

Розыск ТЦК, проверка документов военнообязанного. Фото: "Сфера-ТВ"

Территориальный центр комплектования имеет право объявлять нарушителя воинского учета в розыск. Но только один раз за одно нарушение. Если же ТЦК объявил гражданина в розыск повторно, такое лицо имеет право подать на центр комплектования в суд.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Санкции ТЦК

Территориальные центры комплектования занимаются процессом воинского учета в Украине. Они же проводят и мобилизацию, общую или частичную, в особый период.

Граждане, состоящие на воинском учете, должны соблюдать все требования, указанные в соответствующих законах. За нарушение правил воинского учета ТЦК имеют право накладывать на таких граждан соответствующие санкции.

Первой из таких санкций является административное взыскание. Это штраф, который гражданин должен уплатить в определенный законом срок.

Когда надо судиться с ТЦК

За неуплату штрафа гражданина могут объявить в розыск. Этот розыск является не уголовным, а административным, поэтому через несколько месяцев он может быть отменен.

К юристам обратился гражданин, который был объявлен в розыск, но по истечении всех сроков розыск был отменен. Мужчина поинтересовался, могут ли его объявить в розыск снова.

Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Как отмечается в статье 61 Конституции Украины, "никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение". Однако, на практике бывает иногда наоборот. Такие неправомерные действия ТЦК надо немедленно обжаловать в административном или судебном порядке".

Территориальный центр комплектования может объявлять в розыск граждан из-за неявки по повестке. Но если гражданин в это время проходил военную службу, ТЦК не может применять к нему никаких санкций. Имеющийся же розыск считается незаконным и должен быть отменен.

Если военнообязанного гражданина объявили в розыск, он может быть задержан группой оповещения ТЦК. Для того, чтобы не попасть в такие неприятные ситуации, нужно для начала узнать, есть ли сам факт объявления в розыск. Юристы объяснили, как это сделать проще всего.