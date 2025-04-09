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Повістки від ТЦК — у якій послідовності їх надсилають

9 квітня 2025 15:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Усі види повісток — як ТЦК надсилають повістки військовозобов'язаним
Вручення повістки на вулиці. Фото: "Новини.PRO"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Законодавство визначає три види повісток, які можуть вручати громадянам, що перебувають на військовому обліку, територіальні центри комплектування. Існує чіткий порядок, в якій саме послідовності вручаються громадянину ці повістки.

Про це повідомив адвокат адвокатського об'єднання "Актум" Дмитро Кушнаренко.

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Мобілізація та повістки

В Україні продовжується загальна мобілізація, яку оголосили після того, як російська армія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України — і Верховна Рада ухвалила рішення про воєнний стан на усій території нашої держави.

Одним з основних елементів мобілізації є вручення призовникам, військовозобов’язаним та резервістам повісток.

Види і порядок вручення повісток

Законодавство визначає три різні види повісток, які можуть вручати чи надсилати територіальні центри комплектування.

Це:

  • повістка для уточнення даних;
  • повістка на проходження військово-лікарської комісії;
  • бойова повістка (мобілізаційне розпорядження).

Вони надсилаються громадянам, які перебувають на військовому обліку, саме у такому порядку.

Бойова повістка — це остання повістка, яка визначає дату і місце прибуття громадянина для проходження підготовки у навчальному центрі ЗСУ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має ТЦК право вручати бойову повістку відразу після завершення військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть територіальні центри комплектування відправляти військовозобов’язаним громадянам повістки наперед.

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