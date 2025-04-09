Усі види повісток — як ТЦК надсилають повістки військовозобов'язаним

Вручення повістки на вулиці. Фото: "Новини.PRO"

Законодавство визначає три види повісток, які можуть вручати громадянам, що перебувають на військовому обліку, територіальні центри комплектування. Існує чіткий порядок, в якій саме послідовності вручаються громадянину ці повістки.

Про це повідомив адвокат адвокатського об'єднання "Актум" Дмитро Кушнаренко.

Реклама

Читайте також:

Мобілізація та повістки

В Україні продовжується загальна мобілізація, яку оголосили після того, як російська армія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України — і Верховна Рада ухвалила рішення про воєнний стан на усій території нашої держави.

Одним з основних елементів мобілізації є вручення призовникам, військовозобов’язаним та резервістам повісток.

Види і порядок вручення повісток

Законодавство визначає три різні види повісток, які можуть вручати чи надсилати територіальні центри комплектування.

Це:

повістка для уточнення даних;

повістка на проходження військово-лікарської комісії;

бойова повістка (мобілізаційне розпорядження).

Вони надсилаються громадянам, які перебувають на військовому обліку, саме у такому порядку.

Бойова повістка — це остання повістка, яка визначає дату і місце прибуття громадянина для проходження підготовки у навчальному центрі ЗСУ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має ТЦК право вручати бойову повістку відразу після завершення військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть територіальні центри комплектування відправляти військовозобов’язаним громадянам повістки наперед.