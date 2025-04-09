Усі види повісток — як ТЦК надсилають повістки військовозобов'язаним

Повістки від ТЦК — у якій послідовності їх надсилають
Законодавство визначає три види повісток, які можуть вручати громадянам, що перебувають на військовому обліку, територіальні центри комплектування. Існує чіткий порядок, в якій саме послідовності вручаються громадянину ці повістки.
Про це повідомив адвокат адвокатського об'єднання "Актум" Дмитро Кушнаренко.
Мобілізація та повістки
В Україні продовжується загальна мобілізація, яку оголосили після того, як російська армія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України — і Верховна Рада ухвалила рішення про воєнний стан на усій території нашої держави.
Одним з основних елементів мобілізації є вручення призовникам, військовозобов’язаним та резервістам повісток.
Види і порядок вручення повісток
Законодавство визначає три різні види повісток, які можуть вручати чи надсилати територіальні центри комплектування.
Це:
- повістка для уточнення даних;
- повістка на проходження військово-лікарської комісії;
- бойова повістка (мобілізаційне розпорядження).
Вони надсилаються громадянам, які перебувають на військовому обліку, саме у такому порядку.
Бойова повістка — це остання повістка, яка визначає дату і місце прибуття громадянина для проходження підготовки у навчальному центрі ЗСУ.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має ТЦК право вручати бойову повістку відразу після завершення військово-лікарської комісії.
Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть територіальні центри комплектування відправляти військовозобов’язаним громадянам повістки наперед.
Читайте Новини.LIVE!