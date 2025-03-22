Повістки від ТЦК наперед - коли це можливо

Вручення повістки. Фото: "Поради юриста"

Деякі повістки територіальний центр комплектування може відправити наперед, на дату після завершення відстрочки чи бронювання. Але це не стосується бойової повістки, бо мобілізаційному розпорядженню передує ВЛК та професійно-психологічний відбір.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Бойова повістка наперед — чи можливо це

Українські юристи регулярно отримують питання від громадян щодо можливості надсилання територіальними центрами комплектування бойових повісток наперед, на дату після закінчення длії відстрочки чи бронювання.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що це в принципі неможливо.

"Вам не можуть вручити мобілізаційне розпорядження на дату закінчення бронювання, оскільки призову підлягають тільки ті військовозобов'язані, які не мають права на відстрочку. Тож, ТЦК не може знати наперед про відсутність в Вас підстави для відстрочки через рік", — підкреслив юрист.

Він також додав, що взагалі невідомо, чи буде через рік тривати мобілізація, тобто чи будуть потрібні в ЗСУ мобілізовані.

Яку повістку можуть відправити наперед

Крім того, перед мобілізацією військовозобов’язаний має пройти процес професійно-психологічного відбору.

Тому бойову повістку наперед ТЦК не має права надіслати. Проте теоретично так можуть направити інші види повісток.

"Максимум, що ТЦК може Вам вручити — це повістку на уточнення даних", — підкреслив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають право ТЦК вручати повістки на блокпостах.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити, якщо повістка надійшла тоді, коли громадянин перебував на лікарняному.