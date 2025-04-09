Все виды повесток - как ТЦК присылают повестки военнообязанным

Повестки от ТЦК — в какой последовательности их присылают
Законодательство определяет три вида повесток, которые могут вручать гражданам, состоящим на воинском учете, территориальные центры комплектования. Существует четкий порядок, в какой именно последовательности вручаются гражданину эти повестки.
Об этом сообщил адвокат адвокатского объединения "Актум" Дмитрий Кушнаренко.
Мобилизация и повестки
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которую объявили после того, как российская армия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины и Верховная Рада приняла решение о военном положении на всей территории нашего государства.
Одним из основных элементов мобилизации является вручение призывникам, военнообязанным и резервистам повесток.
Виды и порядок вручения повесток
Законодательство определяет три различных вида повесток, которые могут вручать или отправлять территориальные центры комплектования.
Это:
- повестка для уточнения данных;
- повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;
- боевая повестка (мобилизационное распоряжение).
Они направляются гражданам, состоящим на воинском учете, именно в таком порядке.
Боевая повестка — это последняя повестка, которая определяет дату и место прибытия гражданина для прохождения подготовки в учебном центре ВСУ.
Напомним, мы ранее писали о том, имеет ли ТЦК право вручать боевую повестку сразу после завершения военно-врачебной комиссии.
Добавим, мы сообщали о том, могут ли территориальные центры комплектования отправлять военнообязанным гражданам повестки заранее.
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