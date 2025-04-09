Все виды повесток - как ТЦК присылают повестки военнообязанным

Вручение повестки на улице. Фото: "Новини.PRO"

Законодательство определяет три вида повесток, которые могут вручать гражданам, состоящим на воинском учете, территориальные центры комплектования. Существует четкий порядок, в какой именно последовательности вручаются гражданину эти повестки.

Об этом сообщил адвокат адвокатского объединения "Актум" Дмитрий Кушнаренко.

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Мобилизация и повестки

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которую объявили после того, как российская армия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины и Верховная Рада приняла решение о военном положении на всей территории нашего государства.

Одним из основных элементов мобилизации является вручение призывникам, военнообязанным и резервистам повесток.

Виды и порядок вручения повесток

Законодательство определяет три различных вида повесток, которые могут вручать или отправлять территориальные центры комплектования.

Это:

повестка для уточнения данных;

повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;

боевая повестка (мобилизационное распоряжение).

Они направляются гражданам, состоящим на воинском учете, именно в таком порядке.

Боевая повестка — это последняя повестка, которая определяет дату и место прибытия гражданина для прохождения подготовки в учебном центре ВСУ.

Напомним, мы ранее писали о том, имеет ли ТЦК право вручать боевую повестку сразу после завершения военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли территориальные центры комплектования отправлять военнообязанным гражданам повестки заранее.