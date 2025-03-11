Повістки від ТЦК на пошті — чи законна вона і який може бути штраф за неявку

Громадянин з повісткою. Фото: "Суспільне"

Повістка без повних даних і повістка, залишена у поштовій скриньці, можуть бути незаконними. Але навіть за ігнорування такої повістки існує імовірність штрафу, який територіальний центр комплектування накладе на громадянина.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Штраф за ігнорування повістки

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що знайшов у поштовій скриньці повістку, на якій були вказані тільки його ПІБ та дата народження, без адреси і печатки.

Громадянин поцікавився, чи може він проігнорувати таку повістку — і що на нього чекатиме з боку ТЦК.

"Якщо не з’явитесь до ТЦК за повісткою, є можливість того, що буде штраф або змінять статус на "Розшук" в "Резерв+" і буде червона смужка в застосунку", — підкреслив адвокат Павло Гретченко.

Чи законним буде штраф від ТЦК

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, наголосив на незаконності такого вручення повістки.

"Якщо це саме повістка, то таке її вручення є таким, що не відповідає законодавству", — наголосив Айвазян.

Проте, додав адвокат, зараз навіть за таку повістку громадянина можуть спробувати притягнути до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є терміни вручення повістки, надісланої "Укрпоштою".

Додамо, ми повідомляли про те, чи має законну силу повістка від ТЦК, вручена на роботі.