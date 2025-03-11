Повістки від ТЦК на пошті — чи законна вона і який може бути штраф за неявку

Повістка в поштовій скриньці — чи оштрафує ТЦК за неявку
Повістка без повних даних і повістка, залишена у поштовій скриньці, можуть бути незаконними. Але навіть за ігнорування такої повістки існує імовірність штрафу, який територіальний центр комплектування накладе на громадянина.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Штраф за ігнорування повістки
До юристів звернувся громадянин, який розповів, що знайшов у поштовій скриньці повістку, на якій були вказані тільки його ПІБ та дата народження, без адреси і печатки.
Громадянин поцікавився, чи може він проігнорувати таку повістку — і що на нього чекатиме з боку ТЦК.
"Якщо не з’явитесь до ТЦК за повісткою, є можливість того, що буде штраф або змінять статус на "Розшук" в "Резерв+" і буде червона смужка в застосунку", — підкреслив адвокат Павло Гретченко.
Чи законним буде штраф від ТЦК
Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, наголосив на незаконності такого вручення повістки.
"Якщо це саме повістка, то таке її вручення є таким, що не відповідає законодавству", — наголосив Айвазян.
Проте, додав адвокат, зараз навіть за таку повістку громадянина можуть спробувати притягнути до адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є терміни вручення повістки, надісланої "Укрпоштою".
Додамо, ми повідомляли про те, чи має законну силу повістка від ТЦК, вручена на роботі.
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