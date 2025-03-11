Повестки от ТЦК на почте — законна ли она и какой может быть штраф за неявку

Гражданин с повесткой. Фото: "Суспільне"

Повестка без полных данных и повестки, оставленная в почтовом ящике, может быть незаконной. Но даже за игнорирование такой повестки существует вероятность штрафа, который территориальный центр комплектования наложит на гражданина.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Штраф за игнорирование повестки

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что нашел в почтовом ящике повестку, на которой были указаны только его ФИО и дата рождения, без адреса и печати.

Гражданин поинтересовался, может ли он проигнорировать такую повестку — и что его будет ждать со стороны ТЦК.

"Если не явитесь в ТЦК по повестке, есть возможность того, что будет штраф или изменят статус на "Розыск" в "Резерв+" и будет красная полоска в приложении", — подчеркнул адвокат Павел Гретченко.

Законным ли будет штраф от ТЦК

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, отметил незаконность такого вручения повестки.

"Если это именно повестка, то такое ее вручение является таким, что не соответствует законодательству", — отметил Айвазян.

Однако, добавил адвокат, сейчас даже за такую повестку гражданина могут попытаться привлечь к административной ответственности.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы сроки вручения повестки, присланной "Укрпоштою".

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли законную силу повестка от ТЦК, врученная на работе.