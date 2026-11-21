Порядок денний ТЦК на бланку. Фото: УНІАН

Повернення повістки з поштового відділення ще не означає, що військовозобов’язаний уникнув офіційного виклику до ТЦК. За певних умов відмітка про відсутність адресата може підтверджувати факт повідомлення, навіть якщо особа не отримала лист особисто. Водночас судові рішення свідчать: для накладення штрафу територіальний центр повинен довести дотримання встановленої процедури.

У 2026 році апеляційні суди розглянули кілька справ, у яких оцінювали поштові повідомлення, заяви через "Резерв+" та підстави для притягнення до відповідальності, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Коли повернений лист може вважатися повідомленням

Повістки, сформовані з використанням реєстру "Оберіг", можуть надсилатися військовозобов’язаним рекомендованими поштовими відправленнями. Якщо лист повертається з відміткою про відсутність адресата за вказаною адресою, дата такої відмітки за умови дотримання передбачених вимог може вважатися днем повідомлення. Такий підхід відображено в судових рішеннях у справах № 460/20602/25 та № 440/5944/26.

ТЦК повинен підтвердити правильність оформлення та відправлення повістки, а також відповідність адреси встановленим правилам. За неявку без поважної причини передбачена адміністративна відповідальність: згідно з частиною третьою статті 210-1 КУпАП штраф становить від 17 000 до 25 500 гривень.

Як заява в "Резерв+" впливає на розгляд справи

Законодавство передбачає можливість спрощеного притягнення до адміністративної відповідальності. Згідно зі статтею 279-9 КУпАП, військовозобов’язаний може повідомити через "Резерв+", що не оскаржує порушення та згоден на розгляд справи без своєї присутності. У такому випадку протокол може не складатися, однак уповноважена особа ТЦК зобов’язана перевірити обставини та дотриматися встановленої процедури.

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У справі № 161/17846/26 чоловік намагався скасувати штраф, посилаючись на те, що особисто не отримав повістку та доглядав за хворою матір’ю. Але апеляційний суд 13 жовтня 2026 року залишив стягнення в силі, оскільки заявник сам погодився на спрощений розгляд, а процедура була дотримана. Аналогічний результат було зафіксовано 19 жовтня у справі № 127/21231/26.

За яких обставин суд скасовує штраф

Інша оцінка була надана у справі № 595/1028/26. ТЦК не надав достатніх доказів того, що повістка була надіслана з дотриманням вимог і що військовозобов’язаний був належним чином повідомлений. Посилання на поштове відстеження та електронну заяву в "Резерв+" не переконали суд: загальне визнання порушення не підтверджує автоматично, за якою повісткою, на яку дату та за якою адресою особа мала прибути. Постанову про штраф скасували, а апеляційна інстанція 19 жовтня залишила це рішення без змін.

Ще один спір, справа № 587/1078/26, стосувався вимоги ТЦК тимчасово обмежити чоловіка у праві керування автомобілем. Апеляційний суд відмовив у задоволенні позову, взявши до уваги, що військовозобов’язаний раніше уточнював дані, отримав бронювання та використовував автомобіль як джерело заробітку.

Що слід перевірити при отриманні повістки

Судова практика показує, що під час розгляду подібних спорів значення мають не лише відомості про повернення листа або відмітка в додатку, а й документи, що підтверджують дії ТЦК. Зокрема, необхідно враховувати:

адресу, на яку надіслали повістку, та підстави для її використання;

документи про відправлення поштового відправлення та результат доставки;

наявність у повістці дати, часу, місця та мети виклику;

зміст заяви, поданої через "Резерв+";

докази того, що ТЦК встановив обставини порушення та дотримався процедури.

Таким чином, повернуте поштове відправлення не гарантує скасування штрафу, але й саме по собі не доводить провину військовозобов’язаного. Якщо повідомлення здійснено належним чином, а поважних причин неявки немає, постанова про стягнення може бути визнана судом обґрунтованою. Якщо ж ТЦК не підтвердив дотримання процедури або не надав достатніх доказів правопорушення, рішення про штраф може бути скасоване.

Тимчасове обмеження права керування транспортом також не настає автоматично: для цього потрібна окрема, передбачена законом процедура та рішення суду.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, чому наявність чинного бронювання не означає, що військовозобов’язаний українець повністю звільняється від взаємодії з ТЦК.

Також Новини.LIVE повідомляли, як українець, звільнений від мобілізації, вів судовий спір із ТЦК, співробітники якого намагалися його мобілізувати.