Повестка ТЦК на бланке. Фото: УНИАН

Возвращение повестки из почтового отделения еще не означает, что военнообязанный избежал официального вызова в ТЦК. При определенных условиях отметка об отсутствии адресата может подтверждать факт оповещения, даже если человек не получил письмо лично. Вместе с тем судебные решения показывают: для назначения штрафа территориальный центр должен доказать соблюдение установленной процедуры.

В 2026 году апелляционные суды рассмотрели несколько дел, в которых оценивали почтовые уведомления, заявления через "Резерв+" и основания для привлечения к ответственности, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Когда возвращенное письмо может считаться оповещением

Повестки, сформированные с использованием реестра "Оберіг", могут направляться военнообязанным заказными почтовыми отправлениями. Если письмо возвращается с отметкой об отсутствии адресата по указанному адресу, дата такой отметки при соблюдении предусмотренных требований может считаться днем оповещения. Подобный подход отражен в судебных решениях по делам № 460/20602/25 и № 440/5944/26.

ТЦК должен подтвердить правильность оформления и отправки повестки, а также соответствие адреса установленным правилам. За неявку без уважительной причины предусмотрена административная ответственность: по части третьей статьи 210-1 КУпАП штраф составляет от 17 000 до 25 500 гривен.

Как заявление в "Резерв+" влияет на рассмотрение дела

Законодательство предусматривает возможность упрощенного привлечения к административной ответственности. Согласно статье 279-9 КУпАП, военнообязанный может сообщить через "Резерв+", что не оспаривает нарушение и согласен на рассмотрение дела без своего присутствия. В таком случае протокол может не составляться, однако уполномоченное лицо ТЦК обязано проверить обстоятельства и соблюсти установленную процедуру.

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В деле № 161/17846/26 мужчина пытался отменить штраф, ссылаясь на то, что лично не получил повестку и ухаживал за больной матерью. Но апелляционный суд 13 октября 2026 года оставил взыскание в силе, поскольку заявитель сам согласился на упрощенное рассмотрение, а процедура была соблюдена. Аналогичный результат был зафиксирован 19 октября в деле № 127/21231/26.

При каких обстоятельствах суд отменяет штраф

Иная оценка была дана в деле № 595/1028/26. ТЦК не предоставил достаточных доказательств того, что повестка была направлена с соблюдением требований и что военнообязанный был надлежащим образом оповещен. Ссылки на почтовое отслеживание и электронное заявление в "Резерв+" не убедили суд: общее признание нарушения не подтверждает автоматически, по какой повестке, на какую дату и по какому адресу человек должен был прибыть. Постановление о штрафе отменили, а апелляционная инстанция 19 октября оставила это решение без изменений.

Еще один спор, дело № 587/1078/26, касался требования ТЦК временно ограничить мужчину в праве управления автомобилем. Апелляционный суд отказал в удовлетворении иска, приняв во внимание, что военнообязанный ранее уточнял данные, получил бронирование и использовал автомобиль как источник заработка.

Что следует проверить при получении повестки

Судебная практика показывает, что при рассмотрении подобных споров значение имеют не только сведения о возвращении письма или отметка в приложении, но и документы, подтверждающие действия ТЦК. В частности, необходимо учитывать:

адрес, на который направили повестку, и основания для его использования;

документы об отправке почтового отправления и результате доставки;

наличие в повестке даты, времени, места и цели вызова;

содержание заявления, поданного через "Резерв+";

доказательства того, что ТЦК установил обстоятельства нарушения и соблюдал процедуру.

Таким образом, возвращенное почтовое отправление не гарантирует отмену штрафа, но и само по себе не доказывает вину военнообязанного. Если оповещение проведено надлежащим образом, а уважительных причин неявки нет, постановление о взыскании может устоять в суде. Если же ТЦК не подтвердил соблюдение процедуры или не представил достаточных доказательств правонарушения, решение о штрафе может быть отменено.

Временное ограничение права управления транспортом также не наступает автоматически: для него требуется отдельная предусмотренная законом процедура и решение суда.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, почему наличие действующего бронирования не означает, что военнообязанный украинец полностью освобождается от взаимодействия с ТЦК.

Также Новини.LIVE сообщали, как украинец с освобождением от мобилизации вел судебный спор с ТЦК, сотрудники которого пытались его мобилизовать.