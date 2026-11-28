Український кордон. Фото: Getty Images

Поїздка до України для молодого чоловіка, який перебуває на військовому обліку як військовозобов’язаний, може супроводжуватися додатковими юридичними ризиками. Особливо якщо йому 21 рік, попередня відстрочка закінчилася, а в документах зберегвся статус обмежено придатного за результатами ВЛК 2022 року. Вік до 25 років не у всіх випадках виключає можливість призову під час мобілізації.

Юрист Владислав Дерій пояснив, чому перед поверненням важливо перевірити військовий статус і які є варіанти вирішення питання з водійським посвідченням, повідомляють Новини.LIVE.

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Чому вік до 25 років не завжди захищає від мобілізації

Законодавство розрізняє призовників та військовозобов’язаних, зарахованих до запасу. Для призовників діє вікове обмеження, однак воно не означає автоматичного звільнення від мобілізації для всіх чоловіків віком до 25 років. У постанові від 14 листопада 2025 року у справі №460/5251/24 Верховний Суд зазначив, що вікова гарантія поширюється саме на призовників. У розглянутій справі суд визнав правомірним призов військовозобов’язаного віком до 25 років. Законопроект № 11379-д, який мав би встановити додаткові гарантії для окремих молодих чоловіків, не набув чинності.

У описаному випадку попередня відстрочка закінчилася в червні 2026 року, а тимчасовий захист в іншій країні не надає самостійного права на відстрочку від мобілізації в Україні. Перед поїздкою юрист рекомендує перевірити:

актуальний статус у реєстрі "Оберіг" та додатку "Резерв+";

наявність чинної відстрочки або іншої законної підстави для неї;

відомості про попереднє рішення ВЛК та необхідність повторного огляду;

відсутність відмітки про розшук та інших невирішених питань військового обліку.

Чи можна повернутися в Україну та знову виїхати

Правила перетину кордону дозволяють чоловікам віком від 18 до 22 років включно виїжджати з України під час воєнного стану за умови дотримання встановлених умов. Для цього необхідні дійсний закордонний паспорт та військово-реєстраційний документ. При цьому передбачені винятки для окремих категорій посадових осіб.

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Сама відсутність відстрочки не скасовує вікове правило виїзду, але перед поїздкою слід перевірити документи та обставини, які можуть вплинути на перетин кордону. Право на виїзд і питання про мобілізацію регулюються різними нормами, тому одне не слід автоматично пов’язувати з іншим.

Як замінити тимчасове посвідчення водія за кордоном

Перше посвідчення водія видається на два роки. Обміняти його на постійне можна після закінчення цього терміну, якщо за період дії документа водій скоїв не більше двох адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та не вчинив злочину, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу.

Міжнародне пересилання українських посвідчень для чоловіків призовного віку пов’язане з додатковими вимогами щодо відомостей про військовий облік. Отримання готового документа іншою особою за дорученням не передбачено: посвідчення видається особисто заявнику.

Якщо онлайн-сервіси не дають змоги оформити обмін з отриманням документа за межами України, можна звернутися до Головного сервісного центру МВС із письмовим запитом і попросити вказати конкретну причину відмови. Також варто з’ясувати, чи допускає країна тимчасового перебування обмін українського посвідчення на місцеве. У державах ЄС діють спеціальні правила визнання українських водійських документів для осіб з тимчасовим захистом. Серед можливих варіантів вирішення питання юрист називає:

оформлення доступного електронного водійського посвідчення через "Дію" або Електронний кабінет водія; обмін українських прав на національне посвідчення країни перебування згідно з місцевими правилами; письмове звернення до ДСЦ МВС для отримання обґрунтованої відповіді; замовлення пластикового документа з отриманням у сервісному центрі МВС під час наступного візиту до України.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що потрібно зробити у випадку, якщо працівники ТЦК телефонують родичам військовозобов’язаного українця, який перебуває в розшуку.

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