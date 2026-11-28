Украинская граница. Фото: Getty Images

Поездка в Украину для молодого мужчины, который состоит на воинском учете как военнообязанный, может сопровождаться дополнительными юридическими рисками. Особенно если ему 21 год, прежняя отсрочка закончилась, а в документах сохранился статус ограниченно годного по результатам ВВК 2022 года. Возраст до 25 лет не во всех случаях исключает возможность призыва во время мобилизации.

Юрист Владислав Дерий объяснил, почему перед возвращением важно проверить воинский статус и какие есть варианты решения вопроса с водительским удостоверением, сообщают Новини.LIVE.

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Почему возраст до 25 лет не всегда защищает от мобилизации

Законодательство разделяет призывников и военнообязанных, зачисленных в запас. Для призывников действует возрастное ограничение, однако оно не означает автоматического освобождения от мобилизации для всех мужчин младше 25 лет. В постановлении от 14 ноября 2025 года по делу №460/5251/24 Верховный Суд указал, что возрастная гарантия распространяется именно на призывников. В рассмотренном деле суд признал правомерным призыв военнообязанного младше 25 лет. Законопроект №11379-д, который должен был установить дополнительные гарантии для отдельных молодых мужчин, не стал действующим законом.

В описанном случае прежняя отсрочка закончилась в июне 2026 года, а временная защита в другой стране не дает самостоятельного права на отсрочку от мобилизации в Украине. Перед поездкой юрист рекомендует проверить:

актуальный статус в реестре "Оберіг" и приложении "Резерв+";

наличие действующей отсрочки или другого законного основания для нее;

сведения о предыдущем заключении ВВК и необходимости повторного освидетельствования;

отсутствие отметки о розыске и других нерешенных вопросов воинского учета.

Можно ли вернуться в Украину и снова выехать

Правила пересечения границы позволяют мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно выезжать из Украины во время военного положения при соблюдении установленных условий. Для этого необходимы действительный заграничный паспорт и военно-учетный документ. При этом предусмотрены исключения для отдельных категорий должностных лиц.

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Само отсутствие отсрочки не отменяет возрастное правило выезда, но перед поездкой следует проверить документы и обстоятельства, которые могут повлиять на пересечение границы. Право на выезд и вопрос о мобилизации регулируются разными нормами, поэтому одно не следует автоматически связывать с другим.

Как заменить временное водительское удостоверение за границей

Первое водительское удостоверение выдается на два года. Обменять его на постоянное можно после окончания этого срока, если за период действия документа водитель совершил не более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения и не совершил преступления, предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса.

Международная пересылка украинских удостоверений для мужчин призывного возраста связана с дополнительными требованиями к сведениям воинского учета. Получение готового документа другим человеком по доверенности не предусмотрено: удостоверение выдается лично заявителю.

Если онлайн-сервисы не позволяют оформить обмен с получением документа за пределами Украины, можно обратиться в Главный сервисный центр МВД с письменным запросом и попросить указать конкретную причину отказа. Также стоит выяснить, допускает ли страна временного пребывания обмен украинского удостоверения на местное. В государствах ЕС действуют специальные правила признания украинских водительских документов для лиц с временной защитой. Среди возможных вариантов решения вопроса юрист называет:

оформление доступного электронного водительского удостоверения через "Дію" или Электронный кабинет водителя; обмен украинских прав на национальное удостоверение страны пребывания по местным правилам; письменное обращение в ГСЦ МВД для получения мотивированного ответа; заказ пластикового документа с получением в сервисном центре МВД при последующем посещении Украины.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что надо сделать в случае, если работники ТЦК звонят родственникам военнообязанного украинца, который находится в розыске.

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