Військовослужбовці під час виконання завдання. Фото: Getty Images

У Україні може з’явитися новий механізм повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини, якщо Верховна Рада підтримає законопроект № 16074. Ініціатива передбачає можливість закриття кримінального провадження після добровільного повернення бійця до виконання обов’язків. При цьому військовослужбовцю пропонують дозволити продовжити службу не тільки в колишньому підрозділі, а й в іншій військовій частині.

Однак запропонована схема вже отримала зауваження з боку експертів парламенту, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Яку процедуру пропонують запровадити

Автори документа пропонують змінити підхід до справ про самовільне залишення частини та дезертирство. Замість чинного механізму звільнення від кримінальної відповідальності пропонується встановити окрему підставу для закриття кримінального провадження. На етапі досудового розслідування таке рішення зможе ухвалювати прокурор, а після передачі справи до суду це право матиме лише суд. Факт повернення військовослужбовця передбачається підтверджувати документом командира із зазначенням дати прибуття та реквізитів наказу про продовження служби.

Які положення викликали запитання

Головне науково-експертне управління Верховної Ради вказало на неузгодженість пропонованих змін із чинним законодавством. Фахівці звертають увагу, що підстави для звільнення від кримінальної відповідальності мають регулюватися Кримінальним кодексом, тоді як законопроект пропонує перенести відповідний механізм до Кримінально-процесуального кодексу. Окремі побоювання пов’язані з правом особи заперечувати проти закриття справи: у новій процедурі така гарантія прямо не передбачена, хоча чинні норми дозволяють підозрюваному або обвинуваченому домагатися продовження розгляду справи.

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Ще одне спірне питання стосується формулювання про вчинення правопорушення вперше. За оцінкою експертного управління, її застосування за певних обставин може призвести до повторного використання механізму закриття проваджень. Довідка командира про повернення не підтверджує автоматично добровільність такого кроку та виконання решти умов. Зауваження також викликало право обирати іншу частину: експерти вважають, що цей порядок потребує чіткіших обмежень, щоб виключити можливі домовленості щодо заздалегідь визначеного місця служби.

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Законопроект ще не змінив чинних правил

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти документ за основу в першому читанні, однак станом на 22 листопада 2026 року законопроект ще не був ухвалений парламентом. Експертні зауваження стосуються також термінів повернення, кола військовослужбовців, які зможуть скористатися цією процедурою, відновлення виплат і соціальних гарантій, а також перехідних положень для тих, хто вже почав оформляти повернення.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що роботодавці повинні щомісяця направляти до Збройних сил України до 1% своїх військовозобов’язаних працівників для проходження строкової військової служби, щоб зберегти повну бронь від мобілізації.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Міністерство економіки, Міноборони та Генштаб ЗСУ розробляють нову систему, яка дозволить працівникам ОПК та критичної інфраструктури зберігати відстрочку від мобілізації.