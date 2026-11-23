Военнослужащие во время выполнения задания. Фото: Getty Images

Новый механизм возвращения военнослужащих после самовольного оставления части может появиться в Украине, если Верховная Рада поддержит законопроект №16074. Инициатива предусматривает возможность закрытия уголовного производства после добровольного возвращения бойца к исполнению обязанностей. При этом военнослужащему предлагают разрешить продолжить службу не только в прежнем подразделении, но и в другой воинской части.

Однако предложенная схема уже получила замечания со стороны экспертов парламента, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Какую процедуру предлагают ввести

Авторы документа предлагают изменить подход к делам о СОЧ и дезертирстве. Вместо действующего механизма освобождения от уголовной ответственности предлагается установить отдельное основание для закрытия уголовного производства. На этапе досудебного расследования такое решение сможет принимать прокурор, а после передачи дела в суд это праве делать только разбирательство. Факт возвращения военнослужащего предполагается подтверждать документом командира с указанием даты прибытия и реквизитов приказа о продолжении службы.

Какие положения вызвали вопросы

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады указало на несогласованность предлагаемых изменений с действующим законодательством. Специалисты обращают внимание, что основания освобождения от уголовной ответственности должны регулироваться Уголовным кодексом, тогда как законопроект предлагает перенести соответствующий механизм в Уголовный процессуальный кодекс. Отдельные опасения связаны с правом человека возражать против закрытия дела: в новой процедуре такая гарантия прямо не предусмотрена, хотя действующие нормы позволяют подозреваемому или обвиняемому добиваться продолжения разбирательства.

Еще один спорный вопрос касается формулировки о совершении правонарушения впервые. По оценке экспертного управления, ее применение при определенных обстоятельствах может привести к повторному использованию механизма закрытия производств. Справка командира о возвращении не подтверждает автоматически добровольность такого шага и выполнение остальных условий. Замечания также вызвало право выбирать другую часть: эксперты считают, что этот порядок нуждается в более четких ограничениях, чтобы исключить возможные договоренности о заранее определенном месте службы.

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Законопроект еще не изменил действующие правила

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять документ за основу в первом чтении, однако по состоянию на 22 ноября 2026 года законопроект еще не был принят парламентом. Экспертные замечания затрагивают также сроки возвращения, круг военнослужащих, которые смогут воспользоваться процедурой, восстановление выплат и социальных гарантий, а также переходные положения для тех, кто уже начал оформлять возвращение.

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