Посадовець ТЦК задекларував автобус, дві зарплати і мільйони заощаджень

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: РУ Сил ТрО "Схід"

На Закарпатті заступник начальника Хустського ТЦК та СП В'ячеслав Дворський задекларував великі статки. Зокрема, він вказав, що має свій автобус, дві заробітні плати та понад 3 млн гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на електронну декларацію чоловіка за 2025 рік.

Що вказав представник ТЦК у декларації

Згідно електронній декларації, чоловік написав про:

наявність автобуса "ПАЗ";

дві зарплати — одну у ТЦК, в іншу іншу в "СЕНС БАНКУ". Розмір — по 450 тисяч гривень в кожній установі.

окрім того, 30 тисяч доларів та 3,5 млн гривень заощаджень.

Наявність транспортного засобу. Фото: скриншот

Інформація про зарплату. Фото: скриншот

Інформація про гроші у готівці. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що Міноборони України готує пакет змін. В тому числі буде поетапна реформа ТЦК.

Також ми писали, що військові ТЦК мають право застосувати засоби та зброю, які передбачені законодавством. Такі дії можуть бути у випадку, якщо на представника ТЦК відбувався напад під час виконання ним службових обов'язків.