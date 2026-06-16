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Головна ТЦК Посадовець ТЦК задекларував автобус, дві зарплати і мільйони заощаджень

Посадовець ТЦК задекларував автобус, дві зарплати і мільйони заощаджень

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 07:58
Посадовець ТЦК задекларував автобус, дві зарплати і мільйони заощаджень
Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: РУ Сил ТрО "Схід"

На Закарпатті заступник начальника Хустського ТЦК та СП В'ячеслав Дворський задекларував великі статки. Зокрема, він вказав, що має свій автобус, дві заробітні плати та понад 3 млн гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на електронну декларацію чоловіка за 2025 рік.

Що вказав представник ТЦК у декларації

Згідно електронній декларації, чоловік написав про:

  • наявність автобуса "ПАЗ";
  • дві зарплати — одну у ТЦК, в іншу іншу в "СЕНС БАНКУ". Розмір — по 450 тисяч гривень в кожній установі.
  • окрім того, 30 тисяч доларів та 3,5 млн гривень заощаджень.
Представник ТЦК задекларував автобус
Наявність транспортного засобу. Фото: скриншот
Представник ТЦК задекларував дві зарплати
Інформація про зарплату. Фото: скриншот
Представник ТЦК задекларував понад 3 млн гривень заощаджень
Інформація про гроші у готівці. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що Міноборони України готує пакет змін. В тому числі буде поетапна реформа ТЦК.

Також ми писали, що військові ТЦК мають право застосувати засоби та зброю, які передбачені законодавством. Такі дії можуть бути у випадку, якщо на представника ТЦК відбувався напад під час виконання ним службових обов'язків.

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Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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