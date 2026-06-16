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Главная ТЦК Чиновник ТЦК задекларировал автобус, две зарплаты и миллионы сбережений

Чиновник ТЦК задекларировал автобус, две зарплаты и миллионы сбережений

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 07:58
Чиновник ТЦК задекларировал автобус, две зарплаты и миллионы сбережений
Сотрудники ТЦК. Иллюстративное фото: РУ Сил ТрО «Восток»

В Закарпатье заместитель начальника Хустского ТЦК и СП Вячеслав Дворский задекларировал значительное состояние. В частности, он указал, что владеет собственным автобусом, получает две заработные платы и имеет сбережения в размере более 3 млн гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на электронную декларацию мужчины за 2025 год.

Что указал представитель ТЦК в декларации

Согласно электронной декларации, мужчина указал:

  • наличие автобуса "ПАЗ";
  • две зарплаты — одну в ТЦК, другую в "СЕНС БАНКЕ". Размер — по 450 тысяч гривен в каждом учреждении.
  • кроме того, 30 тысяч долларов и 3,5 млн гривен сбережений.
Представник ТЦК задекларував автобус
Наличие транспортного средства. Фото: скриншот
Представник ТЦК задекларував дві зарплати
Информация о зарплате. Фото: скриншот
Представник ТЦК задекларував понад 3 млн гривень заощаджень
Информация о наличных деньгах. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, недавно премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Минобороны Украины готовит пакет изменений. В том числе будет поэтапная реформа ТЦК.

Также мы писали, что военные ТЦК имеют право применять средства и оружие, предусмотренные законодательством. Такие действия могут иметь место в случае, если на представителя ТЦК было совершено нападение во время выполнения им служебных обязанностей.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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