Застосунок Резерв+ отримає нові функції та швидке підтвердження від ТЦК

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+" останнім часом зазнав значних змін, які полегшили тягар бюрократичних процедур. А невдовзі у застосунку всі повідомлення від ТЦК будуть взагалі відображатись миттєво.

Про це в етері Телемарафону повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

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Які функції є в "Резерв+"

Черногоренко заявила, що всього за рік "Резерв+" набрав 4 млн користувачів і готує нові функції. Він вирішує багато задач і це суттєво економить час військовозобов'язаним, а також нашим працівникам ТЦК.

"Станом на сьогодні людина у "Резерв+" може, по-перше, оновити свій військово-обліковий документ в електронному вигляді. Він абсолютно рівнозначний, паперовому, але завжди у вас під рукою прямо у вашому телефоні. Ви можете побачити інформацію про ваше бронювання, про ваші відстрочки, про те, що змінюється щодо вас в реєстрах, фактично, в режимі реального часу", — сказала Чернгоренко.

Вона зазначила, що через застосунок військовозобов'язаний може створити електронне направлення, фактично не стоячи в чергах, уникаючи необхідності поїхати в ТЦК і взяти папірець у вигляді електронного направлення.

"І зараз ми з командою запускаємо ще покращення цього функціоналу. Не потрібно буде навіть очікувати його протягом годин. Зробити можна буде одразу, по факту генеруючи, не очікуючи підтвердження від ТЦК", — наголосила заступниця міністра оборони.

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