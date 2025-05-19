Приложение Резерв+ получит новые функции и быстрое подтверждение от ТЦК

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Приложение для военнообязанных "Резерв+" в последнее время претерпело значительные изменения, которые облегчили бремя бюрократических процедур. А вскоре в приложении все сообщения от ТЦК будут вообще отображаться мгновенно.

Об этом в эфире Телемарафона сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.

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Черногоренко заявила, что всего за год "Резерв+" набрал 4 млн пользователей и готовит новые функции. Он решает много задач и это существенно экономит время военнообязанным, а также нашим работникам ТЦК.

"На сегодня человек в "Резерв+" может, во-первых, обновить свой военно-учетный документ в электронном виде. Он абсолютно равнозначен бумажному, но всегда у вас под рукой прямо в вашем телефоне. Вы можете увидеть информацию о вашем бронировании, о ваших отсрочках, о том, что меняется в отношении вас в реестрах, фактически, в режиме реального времени", — сказала Чернгоренко.

Она отметила, что через приложение военнообязанный может создать электронное направление, фактически не стоя в очередях, избегая необходимости поехать в ТЦК и взять бумажку в виде электронного направления.

"И сейчас мы с командой запускаем еще улучшение этого функционала. Не нужно будет даже ожидать его в течение часов. Сделать можно будет сразу, по факту генерируя, не ожидая подтверждения от ТЦК", — отметила заместитель министра обороны.

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