Підприємство здає автомобіль в оренду: що потрібно повідомити ТЦК
Передача службового автомобіля іншій компанії в довгострокову оренду не скасовує обов’язків підприємства щодо військового обліку транспорту. Після укладення такої угоди власник повинен повідомити про зміни до ТЦК протягом семи днів. Відомості про автомобіль мають бути відображені у встановленій звітності.
Порядок виконання цих вимог визначено постановою Кабінету міністрів України № 1921, повідомляють Новини.LIVE.
Куди надсилати повідомлення про оренду
Згідно з пунктом 16 Положення про військово-транспортний обов’язок, повідомлення про передачу автомобіля в довгострокову оренду або лізинг надсилається до ТЦК та СП, де транспортний засіб перебуває на військовому обліку. Спеціального бланка для такого повідомлення нормативний документ не передбачає.
Підприємство може підготувати лист у довільній формі на ім’я керівника відповідного територіального центру, вказавши відомості про автомобіль та дату його передачі.
Як обліковувати автомобіль у звітності
Окремо підприємства зобов’язані двічі на рік подавати відомості про наявність транспорту та техніки, їхній технічний стан та працівників, які на них працюють. Згідно з пунктом 15 постанови № 1921 таку відомість надсилають до 20 червня та 20 грудня за формою з додатка 1. Автомобіль, переданий в оренду, необхідно відобразити в пункті 4 звітного документа, оскільки він продовжує числитися на балансі підприємства-орендодавця.
Передача автомобіля в довгострокову оренду передбачає виконання двох самостійних вимог: повідомлення ТЦК у семиденний термін та відображення транспортного засобу в черговій звітній відомості.
Документи рекомендується надсилати з супровідним листом, а підтвердження їх відправлення зберігати. Це дозволить підприємству підтвердити виконання передбачених законодавством обов’язків щодо військово-транспортного обліку.
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