Автомобілі підприємства на парковці. Фото: УНІАН

Передача службового автомобіля іншій компанії в довгострокову оренду не скасовує обов’язків підприємства щодо військового обліку транспорту. Після укладення такої угоди власник повинен повідомити про зміни до ТЦК протягом семи днів. Відомості про автомобіль мають бути відображені у встановленій звітності.

Порядок виконання цих вимог визначено постановою Кабінету міністрів України № 1921, повідомляють Новини.LIVE.

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Куди надсилати повідомлення про оренду

Згідно з пунктом 16 Положення про військово-транспортний обов’язок, повідомлення про передачу автомобіля в довгострокову оренду або лізинг надсилається до ТЦК та СП, де транспортний засіб перебуває на військовому обліку. Спеціального бланка для такого повідомлення нормативний документ не передбачає.

Підприємство може підготувати лист у довільній формі на ім’я керівника відповідного територіального центру, вказавши відомості про автомобіль та дату його передачі.

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Як обліковувати автомобіль у звітності

Окремо підприємства зобов’язані двічі на рік подавати відомості про наявність транспорту та техніки, їхній технічний стан та працівників, які на них працюють. Згідно з пунктом 15 постанови № 1921 таку відомість надсилають до 20 червня та 20 грудня за формою з додатка 1. Автомобіль, переданий в оренду, необхідно відобразити в пункті 4 звітного документа, оскільки він продовжує числитися на балансі підприємства-орендодавця.

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Передача автомобіля в довгострокову оренду передбачає виконання двох самостійних вимог: повідомлення ТЦК у семиденний термін та відображення транспортного засобу в черговій звітній відомості.

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Документи рекомендується надсилати з супровідним листом, а підтвердження їх відправлення зберігати. Це дозволить підприємству підтвердити виконання передбачених законодавством обов’язків щодо військово-транспортного обліку.

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