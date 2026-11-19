Автомобили предприятия на парковке. Фото: УНИАН

Передача служебного автомобиля другой компании в долгосрочную аренду не отменяет обязанностей предприятия по воинскому учету транспорта. После такой сделки собственнику необходимо сообщить об изменении в ТЦК в течение семи дней. Сведения о машине должны быть отражены в установленной отчетности.

Порядок выполнения этих требований определен постановлением Кабинета министров Украины №1921, сообщают Новини.LIVE.

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Куда направлять уведомление об аренде

Согласно пункту 16 Положения о военно-транспортной обязанности, сообщение о передаче автомобиля в долгосрочную аренду или лизинг направляется в ТЦК и СП, где транспортное средство состоит на воинском учете. Специального бланка для такого уведомления нормативный документ не предусматривает.

Предприятие может подготовить письмо в произвольной форме на имя руководителя соответствующего территориального центра, указав сведения об автомобиле и дату его передачи.

Как учитывать автомобиль в отчетности

Отдельно предприятия обязаны дважды в год подавать сведения о наличии транспорта и техники, их техническом состоянии и работниках, которые на них работают. По пункту 15 постановления №1921 такую ведомость направляют до 20 июня и 20 декабря по форме из приложения 1. Машину, переданную в аренду, необходимо отразить в пункте 4 отчетного документа, поскольку она продолжает числиться на балансе предприятия-арендодателя.

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Передача автомобиля в долгосрочную аренду предполагает выполнение двух самостоятельных требований: уведомление ТЦК в семидневный срок и отражение транспортного средства в очередной отчетной ведомости.

Документы рекомендуется направлять с сопроводительным письмом, а подтверждение их отправки сохранять. Это позволит предприятию подтвердить выполнение предусмотренных законодательством обязанностей по военно-транспортному учету.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о предложении одного из депутатов Верховной Рады по поводу условий для демобилизации военных в начале 2027 года.

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