Під час війни ТЦК можуть вручати повістки чужим військовозобов'язаним

Військовозобов’язані громадяни під час дії воєнного стану можуть отримувати повістки від будь-якого територіального центру комплектування. Місце реєстрації в особливий період, під час мобілізації, не має особливого значення. Суди також визнають це право ТЦК.

Види повісток

Повістки є одним із ключових елементів військового обліку в Україні. Також вони використовуються в процесі мобілізації у особливий період.

Існує кілька видів повісток. Це, зокрема, повістка на уточнення даних чи на проходження військово-лікарської комісії. Існує також бойова повістка, тобто мобілізаційне розпорядження, яка завершує процес мобілізації військовозобов’язаного.

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який поцікавився особливостями вручення повісток під час воєнного стану. Чоловіка, зокрема, зацікавила законність вручення повісток громадянам не їхніми ТЦК, в яких вони стоять на обліку, а чужими.

Читайте також:

Зміни у врученні повісток під час війни

Юристи пояснили, що нинішні умови, умови повномасштабної війни, є особливими. Так, юрист Владислав Дерій зазначив, що в особливий період територіальні центри комплектування отримали додаткові повноваження.

Дерій пояснив: "За загальним правилом, військовозобов'язаний має перебувати на обліку за місцем проживання. Проте зараз діє принцип, за яким ТЦК мають повноваження вручати повістки незалежно від місця реєстрації".

Юрист визнав: "Якщо вас зупинили в іншому районі / області, ТЦК може виписати повістку для уточнення даних. Юридично, процедура мобілізації передбачає, що ТЦК, який вас виявив, може витребувати вашу особову справу або поставити на облік "за фактом" перебування на території".

Хоча це часто стає предметом спорів, додав Владислав Деорій, на практиці суди часто стають на бік держави. Аргументують вони свої рішення особливим періодом та обов’язком захисту Батьківщини.

По-перше, це представники відповідних підрозділів районних та міських державних (військових) адміністрацій.

По-перше, це представники відповідних підрозділів районних та міських державних (військових) адміністрацій. Крім того, вручати повістки можуть представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад (у межах цих адміністративно-територіальних утворень), а також представники підприємств, установ і організацій (своїм працівникам).

Громадянина у розшук оголошують тільки після того, як він відмовиться отримувати повістки.

Громадянина у розшук оголошують тільки після того, як він відмовиться отримувати повістки. Юристи пояснили, як довести, що ТЦК не надсилав військовозобов’язаному громадянину повістку, через неотримання якої і оголосив його у розшук.