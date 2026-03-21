Головна ТЦК При зміні держреєстрації йти у свій ТЦК не потрібно

При зміні держреєстрації йти у свій ТЦК не потрібно

Дата публікації: 21 березня 2026 00:30
При зміні держреєстрації йти у свій ТЦК не потрібно
Громадянин у територіальному центрі комплектування. Фото: Одеський ОТЦК

Перед тим, як зареєструватися на новому місці проживання, громадянин, який перебуває на військовому обліку, має вирішити питання з ТЦК. При цьому відвідувати той територіальний центр комплектування, де громадянин перебував на обліку до зміни місця проживання, необов’язково. Процес зняття з військового обліку відбувається автоматично.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Державна реєстрація та військовий облік

Процес державної реєстрації громадян, які перебувають на військовому обліку, на законодавчому рівні прив’язаний до ТЦК. Так, перед тим, як оформити реєстрацію на новому місці, такі громадяни повинні стати на облік на новому місці.

Без цієї обов’язкової процедури ЦНАП не має права зареєструвати громадянина, який перебуває на військовому обліку. Державна реєстрація відбувається лише після постановки такої особи на військовий облік.

До юристів звернувся громадянин, який планує змінити місце державної реєстрації. Чоловіка зацікавило наступне питання: чи потрібно йому звернутися у старий ТЦК, де він зараз перебуває на обліку для зняття.

До якого ТЦК не потрібно іти

Юристи прокоментували таку ситуацію, яка є стандартною і поширеною в Україні. Адвокат Юрій Айвазян у своєму коментарі пояснив, що цей крок не є обов’язковим.

Айвазян підкреслив: "Для того, аби стати на облік в новому ТЦК, Вам не потрібно йти до ТЦК, в якому Ви перебуваєте на обліку станом на зараз". Процес зняття з військового обліку відбудеться у автоматичному режимі.

Адвокат пояснив, що треба зробити у такій ситуації. Він наголосив: "Для того, аби зареєструвати місце проживання за новою адресою Вам прийдеться спочатку стати на облік в новому ТЦК, а лише після того йти до ЦНАП".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна записатися через електронну чергу до ТЦК.

Щоб стати на військовий облік, оновити військово-облікові дані або повідомити ТЦК та СП про зміни, військовозобов'язаним чоловікам необов'язково стояти довгі живі черги. Адже в Україні є можливість зручно та швидко записатися до територіального центру на прийом в електронну чергу. 

Додамо, ми повідомляли про те, що у "Резерв+" з'явилася послуга планування візиту до ТЦК та СП.

Військовозобов'язані, призовники та резервісти відтепер можуть планувати візит до військкомату. Відповідна функція з'явилася в мобільному застосунку "Резерв+".

держреєстрація військовий облік ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
