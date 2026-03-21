При смене госрегистрации идти в свой ТЦК не нужно

Гражданин в территориальном центре комплектования.

Перед тем, как зарегистрироваться на новом месте жительства, гражданин, состоящий на воинском учете, должен решить вопрос с ТЦК. При этом посещать тот территориальный центр комплектования, где гражданин состоял на учете до смены места жительства, необязательно. Процесс снятия с воинского учета происходит автоматически.

Читайте также:

Государственная регистрация и воинский учет

Процесс государственной регистрации граждан, состоящих на воинском учете, на законодательном уровне привязан к ТЦК. Так, перед тем, как оформить регистрацию на новом месте, такие граждане должны стать на учет на новом месте.

Без этой обязательной процедуры ЦПАУ не имеет права зарегистрировать гражданина, состоящего на воинском учете. Государственная регистрация происходит только после постановки такого лица на воинский учет.

К юристам обратился гражданин, который планирует изменить место государственной регистрации. Мужчину заинтересовал следующий вопрос: нужно ли ему обратиться в старый ТЦК, где он сейчас состоит на учете для снятия.

В какой ТЦК не нужно идти

Юристы прокомментировали такую ситуацию, которая является стандартной и распространенной в Украине. Адвокат Юрий Айвазян в своем комментарии пояснил, что этот шаг не является обязательным.

Айвазян подчеркнул: "Для того, чтобы стать на учет в новом ТЦК, Вам не нужно идти в ТЦК, в котором Вы находитесь на учете по состоянию на сейчас". Процесс снятия с воинского учета состоится в автоматическом режиме.

Адвокат объяснил, что нужно сделать в такой ситуации. Он отметил: "Для того, чтобы зарегистрировать место жительства по новому адресу Вам придется сначала стать на учет в новом ТЦК, а только после того идти в ЦПАУ".

Напомним, мы ранее писали о том, как можно записаться через электронную очередь в ТЦК.

Чтобы стать на воинский учет, обновить военно-учетные данные или сообщить ТЦК и СП об изменениях, военнообязанным мужчинам необязательно стоять длинные живые очереди. Ведь в Украине есть возможность удобно и быстро записаться в территориальный центр на прием в электронную очередь.

Добавим, мы сообщали о том, что в "Резерв+" появилась услуга планирования визита в ТЦК и СП.

Военнообязанные, призывники и резервисты отныне могут планировать визит в военкомат. Соответствующая функция появилась в мобильном приложении "Резерв+".