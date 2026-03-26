Главная ТЦК Во время войны ТЦК могут вручать повестки чужим военнообязанным

Дата публикации 26 марта 2026 21:40
Вручение повестки. Фото: "Главком"

Военнообязанные граждане во время действия военного положения могут получать повестки от любого территориального центра комплектования. Место регистрации в особый период, во время мобилизации, не имеет особого значения. Суды также признают это право ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Виды повесток

Повестки являются одним из ключевых элементов воинского учета в Украине. Также они используются в процессе мобилизации в особый период.

Существует несколько видов повесток. Это, в частности, повестка на уточнение данных или на прохождение военно-врачебной комиссии. Существует также боевая повестка, то есть мобилизационное распоряжение, которая завершает процесс мобилизации военнообязанного.

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который поинтересовался особенностями вручения повесток во время военного положения. Мужчину, в частности, заинтересовала законность вручения повесток гражданам не их ТЦК, в которых они стоят на учете, а чужими.

Изменения во вручении повесток во время войны

Юристы объяснили, что нынешние условия, условия полномасштабной войны, являются особыми. Так, юрист Владислав Дерий отметил, что в особый период территориальные центры комплектования получили дополнительные полномочия.

Дерий пояснил: "По общему правилу, военнообязанный должен состоять на учете по месту жительства. Однако сейчас действует принцип, по которому ТЦК имеют полномочия вручать повестки независимо от места регистрации".

Юрист признал: "Если вас остановили в другом районе/области, ТЦК может выписать повестку для уточнения данных. Юридически, процедура мобилизации предполагает, что ТЦК, который вас обнаружил, может истребовать ваше личное дело или поставить на учет "по факту" пребывания на территории".

Хотя это часто становится предметом споров, добавил Владислав Деорий, на практике суды часто становятся на сторону государства. Аргументируют они свои решения особым периодом и обязанностью защиты Родины.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, кто, кроме ТЦК, еще имеет право вручать повестки.

Во-первых, это представители соответствующих подразделений районных и городских государственных (военных) администраций. Кроме того, вручать повестки могут представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах советов (в пределах этих административно-территориальных образований), а также представители предприятий, учреждений и организаций (своим работникам).

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как доказать, что ТЦК не присылал повестку.

Гражданина в розыск объявляют только после того, как он откажется получать повестки. Юристы объяснили, как доказать, что ТЦК не присылал военнообязанному гражданину повестку, из-за неполучения которой и объявил его в розыск.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
Реклама

