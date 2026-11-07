Українські прикордонники. Фото: УНІАН

Для окремих категорій українських чоловіків виїзд за кордон передбачає обов’язкове повернення разом із особою, яку вони супроводжували. Така вимога закріплена в Правилах перетину державного кордону, затверджених постановою Кабінету міністрів № 57. Вона поширюється на громадян чоловічої статі віком від 23 до 60 років, які скористалися певними підставами для супроводу.

Повернутися в Україну вони повинні не пізніше за особу, яку супроводжували. Адвокат Олексій Мендрух пояснив, кого саме стосується це правило і з якими складнощами можна зіткнутися під час наступного перетину кордону, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Йдеться про чоловіків, які виїжджали разом з людьми з інвалідністю, дітьми з інвалідністю, громадянами, які потребують постійного догляду, а також дітьми, передбаченими пунктом 2-2 Правил. Відповідна норма міститься в пункті 2-1 постанови № 57. При цьому вимога не поширюється автоматично на всіх чоловіків, які перетинали кордон з інших підстав.

У яких випадках діє вимога про повернення

Правила також передбачають можливість самостійного виїзду супроводжуючого без особи, яка потребує допомоги. Для цього необхідно мати передбачені документи, зокрема підтвердження перебування супроводжуваної особи на консульському обліку. Однак така можливість не скасовує встановленої вимоги про повернення в Україну не пізніше за особу, яку супроводжують.

Питання відповідальності за порушення цього правила залишається окремим юридичним нюансом. За словами Мендруха, у чинному законодавстві він не виявив окремого штрафу чи іншого покарання саме за несвоєчасне повернення. Законопроект № 13673, який передбачав зміни в цій сфері, не став чинним законом і був знятий з розгляду.

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Чому можуть виникнути питання на кордоні

Незважаючи на відсутність окремої санкції, попередня поїздка може вплинути на розгляд наступного звернення щодо перетину кордону. Адвокат розповів про випадки, коли у прикордонників виникали питання до чоловіків, які повторно намагалися виїхати на тій самій підставі. При цьому постанова № 57 не встановлює автоматичної заборони на подальший виїзд через несвоєчасне повернення. Якщо у перетині кордону відмовляють, рішення має бути обґрунтовано нормами законодавства і може бути оскаржене.

"Чи можуть виникнути проблеми під час наступного перетину державного кордону? Так, можуть бути проблеми, тому що фактично такі ситуації трапляються. Законодавчих підстав для цього немає. Постанова Кабміну №57 не пов’язує неповернення або несвоєчасне повернення з подальшою забороною перетину державного кордону на тих самих підставах", — зазначив Олексій Мендрух.

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