Украинские пограничники. Фото: УНИАН

Для отдельных категорий украинских мужчин выезд за границу предполагает обязательное возвращение вместе с человеком, которого они сопровождали. Такое требование закреплено в Правилах пересечения государственной границы, утвержденных постановлением Кабинета министров №57. Оно распространяется на граждан мужского пола в возрасте от 23 до 60 лет, которые воспользовались определенными основаниями для сопровождения.

Вернуться в Украину они должны не позднее сопровождаемого лица. Адвокат Алексей Мендрух объяснил, кого именно касается это правило и с какими сложностями можно столкнуться при следующем пересечении границы, сообщает портал Новини.LIVE.

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Речь идет о мужчинах, которые выезжали вместе с людьми с инвалидностью, детьми с инвалидностью, гражданами, нуждающимися в постоянном уходе, а также детьми, предусмотренными пунктом 2-2 Правил. Соответствующая норма содержится в пункте 2-1 постановления №57. При этом требование не распространяется автоматически на всех мужчин, которые пересекали границу по другим основаниям.

В каких случаях действует требование о возвращении

Правила также предусматривают возможность самостоятельного выезда сопровождающего без человека, которому требуется помощь. Для этого необходимо иметь предусмотренные документы, в частности подтверждение пребывания сопровождаемого лица на консульском учете. Однако такая возможность не отменяет установленного требования о возвращении в Украину не позднее сопровождаемого лица.

Вопрос ответственности за нарушение этого правила остается отдельным юридическим нюансом. По словам Мендруха, в действующем законодательстве он не обнаружил отдельного штрафа или другого наказания именно за несвоевременное возвращение. Законопроект №13673, который предусматривал изменения в этой сфере, не стал действующим законом и был снят с рассмотрения.

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Почему могут возникнуть вопросы на границе

Несмотря на отсутствие отдельной санкции, предыдущая поездка может повлиять на рассмотрение следующего обращения о пересечении границы. Адвокат рассказал о случаях, когда у пограничников возникали вопросы к мужчинам, которые повторно пытались выехать по тому же основанию. При этом постановление №57 не устанавливает автоматического запрета на последующий выезд из-за несвоевременного возвращения. Если в пересечении границы отказывают, решение должно быть обосновано нормами законодательства и может быть обжаловано.

"Могут ли быть проблемы при следующем пересечении государственной границы? Да, могут быть проблемы, потому что фактически такие ситуации есть. Оснований законодательных для этого нет. Постановление Кабмина №57 не связывает невозврат или несвоевременный возврат с последующим запретом пересечения государственной границы на тех же основаниях", — отметил Алексей Мендрух.

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