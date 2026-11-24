Озброєний патруль ТЦК. Фото: Getty Images

Умисне створення перешкод законній діяльності територіальних центрів комплектування може спричинити кримінальну відповідальність. Йдеться про втручання в роботу військових формувань під час особливого періоду, зокрема під час проведення передбачених законом мобілізаційних заходів. Залежно від обставин справи покарання може становити від п’яти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Закон захищає саме законну діяльність уповноважених органів, а громадяни зберігають право оскаржувати дії їхніх представників, повідомляють Новини.LIVE.

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Які дії можуть призвести до кримінальної відповідальності

До можливих форм перешкоджання належать умисне блокування службового транспорту або доступу до приміщень, втручання в роботу уповноважених осіб з метою зірвати мобілізаційні заходи, а також дії, спрямовані на створення перешкод виконанню службових завдань. Якщо при цьому застосовуються погрози або насильство, дії можуть отримати додаткову правову оцінку, зокрема за статтею 342 Кримінального кодексу України.

Які санкції передбачені законодавством

Відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань у особливий період встановлена статтею 114-1 КК України. Вона передбачає такі покарання:

від п’яти до восьми років позбавлення волі — за перешкоджання законній діяльності військових формувань у особливий період;

від восьми до п’ятнадцяти років — якщо такі дії призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Які обов’язки зберігаються за громадянами

Під час особливого періоду призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні дотримуватися правил військового обліку, повідомляти про зміни облікових даних, прибувати за належним чином оформленими повістками та проходити медичний огляд у передбачених законом випадках. Чоловіки — громадяни України віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу уповноважених представників ТЦК та СП або поліції.

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Територіальні центри комплектування ведуть військовий облік, організовують оповіщення та заходи щодо призову під час мобілізації, а також направлення громадян на медичний огляд. На них покладено завдання щодо організації соціального та правового захисту військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей.

Якщо людина вважає, що її права порушено, вона може оскаржити рішення або дії представників ТЦК у порядку підпорядкованості або в суді, звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а за наявності ознак злочину подати заяву до поліції або прокуратури.

Також Новини.LIVE повідомляли, чим закінчилася суперечка чоловіка з інвалідністю проти ТЦК, представники якого збиралися його мобілізувати попри непридатність.

Раніше Новини.LIVE писали, що військовозобов’язані громадяни можуть попросити представників ТЦК та СП перевірити обліковий статус у доступних їм реєстрах, якщо телефон із додатком "Резерв+" загублено.