Вооруженный патруль ТЦК. Фото: Getty Images

Умышленное создание препятствий законной деятельности территориальных центров комплектования может повлечь уголовную ответственность. Речь идет о вмешательстве в работу военных формирований во время особого периода, в том числе при проведении предусмотренных законом мобилизационных мероприятий. В зависимости от обстоятельств дела наказание может составить от пяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Закон защищает именно законную деятельность уполномоченных органов, а граждане сохраняют право обжаловать действия их представителей, сообщают Новини.LIVE.

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Какие действия могут привести к уголовной ответственности

К возможным формам препятствования относятся умышленная блокировка служебного транспорта или доступа в помещения, вмешательство в работу уполномоченных лиц с целью сорвать мобилизационные мероприятия, а также действия, направленные на создание препятствий выполнению служебных задач. Если при этом применяются угрозы или насилие, действия могут получить дополнительную правовую оценку, в частности по статье 342 Уголовного кодекса Украины.

Какие санкции предусмотрены законодательством

Ответственность за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период установлена статьей 114-1 УК Украины. Она предусматривает следующие наказания:

от пяти до восьми лет лишения свободы — за препятствование законной деятельности военных формирований в особый период;

от восьми до пятнадцати лет — если такие действия привели к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Какие обязанности сохраняются за гражданами

Во время особого периода призывники, военнообязанные и резервисты должны соблюдать правила воинского учета, сообщать об изменениях учетных данных, прибывать по надлежащим образом оформленным вызовам и проходить медицинское освидетельствование в предусмотренных законом случаях. Мужчины — граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных представителей ТЦК и СП или полиции.

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Территориальные центры комплектования ведут воинский учет, организуют оповещение и мероприятия по призыву во время мобилизации, а также направление граждан на медицинское освидетельствование. На них возложены задачи по организации социальной и правовой защиты военнослужащих, ветеранов и членов их семей.

Если человек считает, что его права нарушены, он может обжаловать решение или действия представителей ТЦК в порядке подчиненности либо в суде, обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека, а при наличии признаков преступления подать заявление в полицию или прокуратуру.

Также Новини.LIVE сообщали, чем закончился спор мужчины с инвалидностью против ТЦК, представители которого собирались его мобилизировать несмотря на непригодность.

Ранее Новини.LIVE писали, что военнообязанные граждане могут попросить представителей ТЦК и СП проверить учетный статус в доступных им реестрах, если телефон с приложением "Резерв+" утерян.