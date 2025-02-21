Отримав три повістки, але не мобілізувався — що вирішив суд

Судовий молоток. Фото: Freepik

Житель Хмельниччини отримав три повістки, проте категорично відмовився від мобілізації. Суд визнав його винним.

Про це стало відомо з вироку Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області.

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Деталі справи

У Хмельницькій області чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за те, що він отримав три повістки, але відмовився від мобілізації.

За інформацією суду, житель міста Старокостянтинів у серпні-вересні 2024 року отримав три повістки, але ухилився від мобілізації.

На суді чоловік заперечив свою провину. Він заявив, що відмовлявся отримувати повістки для призову по мобілізації та не з’являвся до ТЦК за викликом для відправки до військової частини, оскільки не погоджувався з висновком ВЛК, який визнав його здоровим та придатним для проходження військової служби. За його словами, він має підвищений тиск і є обмежено придатним для служби.

Рішення суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ.

Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про увесь список поважних причин неприбуття до ТЦК за повісткою.

Додамо, ми писали про те, які санкції чекають на військовозобов’язаного громадянина за запізнення до ТЦК.