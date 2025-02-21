Получил три повестки, но не мобилизовался — что решил суд

Судебный молоток. Фото: Freepik

Житель Хмельницкой области получил три повестки, однако категорически отказался от мобилизации. Суд признал его виновным.

Об этом стало известно из приговора Староконстантиновского районного суда Хмельницкой области.

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Детали дела

В Хмельницкой области мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за то, что он получил три повестки, но отказался от мобилизации.

По информации суда, житель города Староконстантинов в августе-сентябре 2024 года получил три повестки, но уклонился от мобилизации.

На суде мужчина отрицал свою вину. Он заявил, что отказывался получать повестки для призыва по мобилизации и не являлся в ТЦК по вызову для отправки в воинскую часть, поскольку не соглашался с заключением ВВК, который признал его здоровым и пригодным для прохождения военной службы. По его словам, он имеет повышенное давление и является ограниченно годным для службы.

Решение суда

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ.

Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, мы ранее сообщали о всем списке уважительных причин неявки в ТЦК по повестке.

Добавим, мы писали о том, какие санкции ждут военнообязанного гражданина за опоздание в ТЦК.