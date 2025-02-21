Получил три повестки, но не мобилизовался — что решил суд
Житель Хмельницкой области получил три повестки, однако категорически отказался от мобилизации. Суд признал его виновным.
Об этом стало известно из приговора Староконстантиновского районного суда Хмельницкой области.
Детали дела
В Хмельницкой области мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за то, что он получил три повестки, но отказался от мобилизации.
По информации суда, житель города Староконстантинов в августе-сентябре 2024 года получил три повестки, но уклонился от мобилизации.
На суде мужчина отрицал свою вину. Он заявил, что отказывался получать повестки для призыва по мобилизации и не являлся в ТЦК по вызову для отправки в воинскую часть, поскольку не соглашался с заключением ВВК, который признал его здоровым и пригодным для прохождения военной службы. По его словам, он имеет повышенное давление и является ограниченно годным для службы.
Решение суда
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ.
Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
Напомним, мы ранее сообщали о всем списке уважительных причин неявки в ТЦК по повестке.
Добавим, мы писали о том, какие санкции ждут военнообязанного гражданина за опоздание в ТЦК.
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