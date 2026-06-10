Оновив дані через "Резерв+": ТЦК не викликатиме повісткою

Застосунок "Резерв+", де можна оновити військово-облікові дані. Фото: Новини.LIVE

В 2026 році процес оновлення військово-облікових даних не закінчився. Територіальний центр комплектування має право вручити повістку громадянину, якщо той не оновив дані. Для того, аби уникнути візиту в ТЦК, достатньо оновити дані через "Резерв+".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік в Україні

Військовий облік в Україні стосується перш за все громадян чоловічої статі віком від 17 до 60 років. На обліку також можуть перебувати жінки, з медичною освітою чи ті, які працюють у лікарнях.

На військовому обліку у громадянина мають бути оновлені усі основні особисті дані. В 2024 році для цього навіть було спеціально проведене масове оновлення військово-облікових даних.

Втім, оновили дані не усі військовозобов’язані громадяни. Дехто до 2026 року має розбіжності у документах, зокрема, у старих паперових та у електронному реєстрі "Оберіг".

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Оновлення через "Резерв+"

Територіальні центри комплектування відповідно мають право вручати повістки тим громадянам, які не оновили дані. Отримавши таку повістку, громадянин повинен з’явитися в ТЦК і оновити дані.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можна якось уникнути повістки ТЦК на оновлення даних. Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що таке цілком можливо.

Юрист Владислав Дерій пояснив, коли ТЦК не має права надсилати повістку на оновлення даних. Дерій підкреслив: "Якщо всі дані оновлені через "Резерв+", то викликати до ТЦК немає сенсу".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, відповідальність за оновлення даних у 2026 році скасували, але сама вимога оновити дані залишається.

Громадян, які не оновили 2024 року військово-облікові дані, могли оголосити у розшук. Станом на травень 2026-го розшук уже скасований через спливання строку притягнення до адміністративної відповідальності. Але вимога оновити військово-облікові дані залишилася актуальною.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи має право ТЦК вручати повістку на уточнення даних після проходження ВЛК.

Процес оновлення військово-облікових даних не закінчився в 2024 році. Але в оновленні даних після того, як громадянин уже пройшов військово-лікарську комісію, немає особливого смислу. Юристи припускають, що таким чином ТЦК просто хоче мобілізувати громадянина.